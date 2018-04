Neues aus der Nachbarschaft

Effektives Training

Daniela Schilling

Jurij Cirigoti ist „Bremens Personaltrainer“ und bietet in seinem Studio in der Gerhard-Rohlfs-­Straße eine besondere Art des Trainings an, das EMS-Training. Zum Einsatz kommt die Technologie der Elektro-Muskel-Stimulation, die bei geringem Zeitaufwand große Erfolge verspricht.