Liebevoll aus Holz geschnitzt: Manchmal scheint es, als würden die Krippenfiguren zum Leben erwachen. (Günter Hoffmeister)

Ich bleibe stehen und schaue zurück. „Was ist?“, frage ich. „Günter, lass uns doch mal eben den Gemeindebrief aus der Kirche holen, der liegt bestimmt schon in unserem Fach.“ Na ja, denke ich, den Schlüssel habe ich ja bei mir. Wir schließen die Räder an, gehen nach oben und zunächst zum Regal für Zeitschriften. Der Gemeindebrief liegt auch schon in unserem Fach. Anschließend schauen wir noch in den Kirchensaal, denn die Tür steht weit offen. Plötzlich hören wir ein leichtes Knacken, dann ein Geräusch. Wir schauen uns verwundert an und gehen mit kleinen Schritten hinein. Da wieder, knack, rums. Merkwürdig, hier ist keiner außer uns. „Das kommt von links aus dem kleinen Raum“, flüstere ich Uschi zu. Dieser ist unter einer Treppe, die zur Orgel führt. Vorsichtig mache ich die Tür auf und auch das Licht an. Sehe aber nur das Übliche was man halt in einem kirchlichen Abstellraum so aufbewahrt: Zahlen aus Holz für die Liedertafel, Kollektenteller, bunte Pappe, angebrannte Kerzen und Dinge zum Verkauf für den Eine-Welt-Stand.

Schon wieder diese Geräusche, nun aber lauter. Ich hocke mich hin, krieche den Tönen entgegen. „Merkwürdig“, denke ich, „da ist mehr, da sind Stimmen.“ Als ich wieder bei Uschi bin und ihr das erzähle, tickt sie mit ihrem Finger an meine Stirn. „Krabbel rein“, sage ich gereizt. Sie schaut mich merkwürdig an, aber sie tut es. Ich stehe in der Tür, sie hockt am anderen Ende vor mehreren Kartons. „Und“, rufe ich, „was ist?“ Sie kommt zurück und pustet, als wenn sie gelaufen sei. Wieder die Stimmen und einzelne Worte können wir verstehen. Nun zwängen wir uns zu zweit hinein und hocken vor den Kartons. Ich flüstere: „Hier sind alle Figuren der Weihnachtskrippe drin.“ Wir wissen, es sind wunderschöne aus Holz geschnitzte Kunstwerke aus dem Harz. Der Künstler, der sie so herrlich hergestellt hat, kommt aus dem Erzgebirge. Wir denken an die aufgebaute Krippe. In uns ist es ganz feierlich, es ist wie ein Zauber. Die Stimmen werden deutlicher. Unter dem Zeitungspapier und Styropor wird es lebhaft. Die Figuren nehmen uns nicht wahr, aber vom Gefühl her, sind wir mitten unter ihnen. Maria, Josef, die drei Könige und alle anderen haben monatelang geruht. Sie werden jetzt wach, ähnlich wie Tiere, die aus dem Winterschlaf kommen.

Die Gespräche werden immer intensiver. Einer beklagt sich, weil er den Fuß eines anderen im Rücken spürt. Ein Junge spricht von der Freude, wenn er die Kerzen brennen sieht. Maria und Josef zeigen Vorfreude auf die frohe Botschaft am Heiligen Abend. Zwischendurch hören wir ein Schaf blöken. Dann die raue Stimme von einem Hirten, der rechnet, wie viele Tage sie noch warten müssen, um froh machende Lieder und feierliches Orgelspiel zu hören. Melchior, einer der drei Könige spricht zu sich selbst: „Hoffentlich bekomme ich wieder einen guten Platz.“ Auch Balthasar und Kaspar, die beiden anderen Könige, freuen sich, wenn sie von warmen Menschenhänden aus dem Karton gehoben und mit allen zusammen große Freude haben werden. Ganz vorsichtig kriechen wir zurück, machen das Licht aus, schließen die Tür, nehmen uns in die Arme und sind ganz still.

Günter Hoffmeister