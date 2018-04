Wer ein Faible für hochwertige Lebensmittel hat, findet im Feinkosthaus Scharringhaus immer etwas Passendes. Die Spezialitäten können im Laden erworben oder im Rahmen verschiedener Veranstaltungen sowie im hauseigenen Bistro auch direkt vor Ort genossen werden, beispielsweise am Sonnabend,

21. April. An diesem Tag findet ein Italienischer Abend statt, an dem die Gäste traditionell italienische Spezialitäten entdecken können. „Dies ist nicht vergleichbar mit dem, was man beim eingedeutschten Italiener bekommt“, so Inhaber Jürgen Scharringhausen. Zum Vier-Gang-Menü gehören verschiedene Antipasti-Varianten, Risotto, warme und kalte Fleisch-

sowie vegetarische Gerichte und Getränke.

Am verkaufsoffenen Sonntag, den 6. Mai, kann man mit einem ausgedehnten Frühstücksbrunch in den Tag starten. Dieser beginnt um 10 Uhr und bietet eine reiche Auswahl an asiatischen, mediterranen und skandinavischen Spezialitäten, Käse, Konfitüren, Eierspeisen, Obst, Brot- und Brötchenvarianten sowie vielem mehr. So gestärkt kann man danach zum ausgedehnten Einkaufsbummel starten.

Feinkost Scharringhausen, Alte Hafenstraße 15, 28757 Bremen. Telefon: 04 21/ 66 23 63, E-Mail: info@scharringhausen.de.