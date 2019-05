Ist die Wettervorhersage auch am Wochenende positiv, wird das Rad zum idealen Vehikel für Ausflüge an der frischen Luft. Mit seinen zahlreichen Feiertagen läutet der Juni zudem die Saison der Fahrradausflüge ein. Ob Himmelfahrt oder Pfingsten: Zu kaum einem anderen Stichtag sieht man mehr Velos auf den Straßen. Doch welche Strecke lohnt sich wirklich? Entlang der Unterweser werden diese Fragen schnell geklärt, denn durch die gut befahrbaren Strecken ist die Auswahl groß.

Einen Einblick in das maritime Erbe der Region erhält man an der Maritimen Meile in Vegesack. Sie beginnt am Dreimaster Schulschiff Vegesack und endet an der Regina im Stadtgarten. Gleich nach dem Schulschiff kommt der alte Hafenspeicher. In diesem befindet sich das Vegesacker Geschichtenhaus. In der lebendigen Ausstellung entführen Laiendarsteller die Besucher in das Leben der Bremen-Norder des 19. Jahrhunderts. Ein Stück weiter befindet sich auch gleich der älteste künstlichen Hafen Deutschlands.

Als Nächstes führt die Fahrt über die Weserpromenade. Von dort aus kann man den Blick auf den Fluss schweifen lassen. Rechter Hand

erstreckt sich der Stadtgarten. Das Besondere sind die zahlreichen Pflanzenarten, die aus der ganzen Welt stammen. Angelegt wurde der Park vom Botaniker Albrecht Wilhelm Roth, der auch ein Freund Goethes war.

Nach dem Schlepper Regina steigt der Weg kontinuierlich ein wenig an. Immer die Weser entlang führt er durch Wohngebiete bis zum Wätjenspark, der lange Zeit für die Öffentlichkeit unzugänglich war und verwunschen vor sich hin wuchs. Inzwischen ist die ehemalige Grünanlage der einflussreichen Reederfamilie Wätjen für jeden geöffnet.

Einige Kilometer entfernt befindet sich die Bahresplate. Das Blumenthaler Erholungsgebiet liegt direkt an der Weser und hält mit seiner Disc-Golf-Anlage ein

actionreiches Freizeitvergnügen bereit. Darüber hinaus gibt es einen Infopunkt, an dem Besucher Wissenswertes über die Rolle des Parks im Zweiten Weltkrieg erfahren.

Ebenfalls an das dunkle Kapitel der deutschen Geschichte gemahnt der Bunker Valentin. Seit dem 8. Mai 2011 besitzt er den Status einer nationalen Gedenkstätte. Im November 2015 wurde das Museum, der sogenannte Denkort, eröffnet.

Landschaftlich besonders schön gestaltet sich der weitere Weg immer den Deich entlang. Über Neuenkirchen nach Rade, durch die Marschlandschaft hin zu Deutschlands größter Flussinsel Harriersand. Diese ist knapp elf Kilometer lang und bietet mit der „Strandhalle“ an ihrem Ende einen einmaligen unverbauten Blick auf die

Weser.

Um auf die rechte Weserseite zu gelangen kann man die MS „Guntsiet“ nutzen. Am anderen Ufer angelangt, lädt eines der ältesten Spezialmuseen Niedersachsens zu einem Besuch ein: das Schifffahrtsmuseum Brake. Dort erhält man Einblicke in die Blütezeit des Fernhandels unter oldenburgischer Flagge und in die maritime Tradition der Region.

Über Kirchhammelswarden und Oberhammelswarden führt der Radweg bis nach Elsfleth, wo das Segelschiff „Großherzogin Elisabeth“ liegt. Auch ein Besuch der Bürgervilla Haus Elsfleth lohnt sich. Diverse Gastronomien direkt an der Hunte, in der Innenstadt und weiter entlang der Strecke laden zur Rast ein. Wer nach einer Route etwas weiter Richtung Weser entlang sucht, der fährt gen Berne-Ohrt und durch Bettingbühren. In der Nähe, in Berne-Glüsing, befindet sich die Storchenpflegestation Wesermarsch. Der Standort wurde bewusst gewählt, denn bei der Gemeinde handelt es sich um die mit der größten Storchenpopulation in der Bundesrepublik.

Nach einer Stippvisite auf dem Campingplatz Juliusplate geht es schließlich über die Fähre Motzen-Blumenthal zurück auf die

andere Weserseite. Alternativ bleibt man noch am linken Ufer und radelt über den Ritzenbütteler-Sand Richtung Lemwerder und setzt dort über.