Das Rathaus erstrahlt zum Hammefest im stimmungsvollen Licht. Hinter dem Konzept steht der Vorstand des Vereins Ritterhuder Hammefest (r.). (Christian Valek)

Mal mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm für Kurzweil sorgt. Bereits zum 13. Mal findet die Veranstaltung unter der Regie des im Jahr 2005 gegründeten Vereins Ritterhuder Hammefest statt.

Eröffnet wird das dreitägige Fest, zu dem rund 40 000 Besucher erwartet werden, heute Abend: Pünktlich um 19.30 Uhr geben Bürgermeisterin Susanne Geils und Hammefest-Vorsitzender Michael Harjes den Startschuss. Die beiden werden nochmals am Sonntag aktiv. Dann startet um 11 Uhr eine Aktion der Klosterholz- Tombola, bei der zahlreiche Gewinne ausgeschüttet werden. Wer eine Niete zieht, sollte nicht traurig sein – die Lose werden für den guten Zweck verkauft.

Hammefest 2018 wird vorbereitet (Brigitte Lange)

Heute Abend laden die Veranstalter zu einer beliebten Tradition ein: Ab 19.45 Uhr verwandeln die Kinder der Ortschaft die Straßenzüge in den Wohngebieten in ein Lichtermeer. Die musikalische Begleitung für den Laternenumzug übernimmt der Fanfaren- und Spielmannszug Seefeld. Wenn alle Laternenläufer am Ziel angekommen sind, erhellt ab etwa 21 Uhr ein Höhenfeuerwerk den Ritterhuder Nachthimmel. Die farbenprächtigen Leuchtkörper werden am Hamme Forum in der Riesstraße 11 gezündet. „Es geht nicht los, ehe der Laternenumzug beendet ist“, sagt Harjes – so gebe es keinen Zeitdruck für die Beteiligten.

Am Sonnabend folgt ein weiterer Höhepunkt des ehrenamtlich organisierten Familienfests: Ab

15 Uhr bewegt sich ein Umzug über die Festmeile – diesmal in Form einer Feuerwehrfahrzeug-Parade. Angeführt wird der Tross vom

Jugendfanfarenzug aus Ritterhudes brandenburgischen Partnerstadt Bad Belzig.

Ebenfalls am zweiten Festtag bauen die Mitglieder des Lions Clubs Ritterhude in der Riesturnhalle ihren Büchertisch auf. Am Sonnabend finden Leseratten dort von 12 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 8 bis 17 Uhr Nachschub.

Die Riesstraße verwandelt sich am Wochenende zudem in eine Einkaufs- und Bummelgasse. Im Ortszentrum lockt eine Budenstadt mit einem vielfältigen Essens- und Unterhaltungsangebot. Mehrere Vereine und Geschäftsleute aus Ritterhude präsentieren ihre Produkte sowie Dienstleistungen und sorgen nebenbei für Spiel und Spaß für alle Generationen.

Damit garantiert keine Langeweile aufkommt, hat der federführende Verein diverse Musikgruppen eingeladen. „Insgesamt 16 Acts bieten auf drei Bühnen einen bunten Mix aus Partymusik, Rock und Soul sowie traditionellen Shantys“, erläutert Harjes. Aus Hamm/

Westfalen bringen beispielsweise die Dukes Rock’n’Roll- und Countrymelodien mit in den Norden. Ihre Hammefest-Premiere feiern zudem die Musiker von Dictionary of Funk aus Bremen. Ihre Eigenkompositionen wurden bereits mit dem deutschen Rock- und Pop-Preis 2008 in der Kategorie Funk und Soul ausgezeichnet.

Frühaufsteher kommen am Sonntag voll auf ihre Kosten: Um 6 Uhr geht das Feilschen an den Ständen in der Riesstraße los. Dann eröffnen die Beschicker des über die Gemeindegrenzen hinaus beliebten Flohmarkts das Treiben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, frühes Kommen sichert Harjes zufolge die besten Plätze. Ab 10 Uhr lockt erneut der Rummel in der Ries-

straße. Zudem öffnen die lokalen Geschäfte ihre Türen und laden zum Sonntagsshoppen ein.

Für das Hammefest ist die

Ritterhuder Riesstraße bis Montag,

10. September, 13 Uhr, gesperrt. Am Wochenende stehen den Veranstaltern zufolge ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Diese sind ausgeschildert.