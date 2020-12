Schnee zu Weihnachten hat für viele Menschen etwas Magisches. (Frank Rumpenhorst, dpa)

Wir sehen, wie die Bewohner ihre Fenster und Vorgärten mit Lichtern geschmückt haben. Genau genommen sehe nur ich und berichte meiner Schwester. Heike ist blind. Sie will genau wissen, welche Lichter und Kerzen zu sehen sind. Ich muss viel erzählen. Wie viel und welche Farbe die Lichter haben. Plötzlich fragt sie: „Was meinst du, werden wir Schnee haben zu Weihnachten?“ - „Keine Ahnung.“ Das Wort Schnee führt sie in der Erinnerung weit zurück in die Neurochirurgie, in der sie mit 14 Jahren wegen eines Hirntumors lag. „Richtig Angst hatte ich, als ich noch nicht operiert war. Die anderen Kinder in meinem Zimmer jubelten eines Tages: ‚Es schneit! Der erste Schnee - und so dicke Flocken!‘ So sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte keine Flocken sehen. Von Tag zu Tag wurde mein Sehen schlechter. Ich schrak zusammen, wenn die Putzfrau mit dem Bohnerbesen an meinen Bettpfosten stieß, weil ich die Frau nicht sehen konnte.“

„Das ist doch jetzt alles hinter dir“, versuche ich abzulenken, „jetzt hast du ja uns.“ - „Gerade weil ich bei euch bin, kann ich darüber sprechen“, sagt Heike leise, „sonst muss ich alles nur denken, und das ist viel schwerer.“ Und nach einer Weile: „Manchmal höre ich jetzt noch die Stimme. Es war das erste, woran ich mich nach der Operation erinnern kann, damals auf der Wachstation: ‚Atmen‘, höre ich die Stimme ‚tief atmen!‘ Dann wieder nichts. Nur so, als wenn Nebel zieht und Schatten. Zwischendurch diese Stimme: ‚Atmen! Ja, sie kommt zu sich.‘“

Ich höre hilflos zu, schildere eine besonders prächtig geschmückte Tanne. Aber Heike ist in Gedanken noch in der Klinik. „Der Oberarzt kommt an mein Bett. ‚Kannst du mich sehen?‘, fragt er. Als ich nichts sage, hält er eine Lampe vor mein Gesicht. So eine zum Knipsen. Ich höre das Geräusch. ‚An oder aus?‘, fragt er. ‚Aus‘, sage ich. War natürlich falsch. Dann höre ich, wie er leise aus dem Zimmer geht.“ Hastig suche ich ein anderes Thema: „Mutter hat einen super Tannenbaum gekauft!“ - „Hm“, macht Heike gleichgültig. Aber dann lebhaft: „Ob ich mithelfen kann, Kugeln an die Zweige zu hängen? Wenn ich das dünne Glas mit den Händen fühle, ist das fast wie sehen.“ - „Klar kannst du! Vielleicht gibt es ja auch Schnee.“ - „Schnee wäre schön. Ich spüre die Schneeflocken auf meinem Gesicht und auf den Händen“, meint Heike nachdenklich. Und nach einer Weile: „Ich wünsche mir so sehr, dass es ein schönes Fest wird!“

Ulf Fiedler