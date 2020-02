Gerd und Ina Hinte (v. l.) sind mit ihrer Wäscherei auch in zweiter Generation erfolgreich. Gründerin Renate Hinte ist nun in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. (Daniela Schilling)

Nun hat sich die Unternehmerin mit 82 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. „Trotzdem ist sie nicht ganz weg, sondern immer mal wieder hier, um nach dem Rechten zu schauen“, so Gerd Hinte.

Im Zuge des Ausscheidens wurde die GbR Ende vergangenen Jahres aufgelöst und in ein Einzelunternehmen umfirmiert. Auch bei der Besetzung der Servicebereiche gab es Veränderungen, allerdings wurden diese über einen längeren Zeitraum eingeführt. So übernahm Melanie Stitz den Gardinenservice, für den Renate Hinte hauptverantwortlich war. Das Angebot umfasst das Reinigen der textilen Fensterbehänge ebenso wie auf Wunsch das Ab- und wieder Aufhängen. Als ausgebildete Dekorateurin bringt Stitz ihre besonderen Kompetenzen mit ein. Zudem liegen ihr Textilien im Blut.

Als Tochter des Inhabers des Textilhauses Stitz wuchs sie mit Stoffen auf und kennt deren Bedürfnisse und Wirkung ganz genau. Nachdem ihr Vater in den Ruhestand ging, wechselte sie den Tätigkeitsbereich und fing bei der Wäscherei Hinte an. Seither ist sie viel bei den Kunden vor Ort, denn der Gardinenservice ist nach wie vor sehr beliebt. Neben Privatpersonen nehmen ihn auch mehrere Krankenhäuser der Umgebung in Anspruch.

Um die Wäsche ihrer Privatkunden reinigen zu können, betreibt die Wäscherei über zehn Annahmestellen. Diese befinden sich in einem Umkreis von 50 Kilometern um den Firmensitz herum – ein großer Radius, der weit über das Stadtgebiet hinaus geht. So können Kunden ihre Textilien direkt am Striekenkamp abgeben, wie auch an verschiedenen Stellen in Bremen-Nord, Schwachhausen, Arsten, im Roland-Center Huchting, in Horn sowie in Hagen, Beverstedt, Cuxhaven, Weyhe und Bremerhaven. Doch nicht nur Bekleidung, Tischwäsche, Gardinen und Co aus privaten Haushalten werden in der Blumenthaler Reinigung gesäubert. Auch ein großer Kreis gewerblicher Kunden vertraut auf die Erfahrung der Fachleute. Für Großkunden bietet die Wäscherei sogar einen Lieferservice an. Das bedeutet, dass die Textilien mit den vier eigenen Fahrzeugen abgeholt, zur Reinigung am Striekenkamp 35 gebracht und dort gewaschen werden. „Natürlich bieten wir den Lieferservice auch für Privatkunden an“, erklärt Gerd Hinte.

15 Mitarbeiter beschäftigt Gerd Hinte aktuell, und alle haben gut zu tun. Rund 160 Tonnen Wäsche drehten sich im letzten Jahr in den Waschtrommeln des Texilreinigungsmeister. Und weiterhin kann sich das Unternehmen über stetigen Kundenzuwachs freuen. Das liegt unter anderem am Ausscheiden von Mitbewerbern, die ihre Betriebe auflösen und ihren Kunden die Wäscherei Hinte empfehlen. Die Nachfrage ist so hoch, dass Gerd Hinte Kollegen mit einbezieht und seinerseits weiterempfiehlt. Zum Beispiel, weil diese eine besondere Spezialisierung besitzen oder andere Services abdecken, die die Blumenthaler nicht bieten.

So setzt Gerd Hinte auch beim Thema chemische Reinigung auf Zusammenarbeit. Durch die Kooperation mit einem Spezialisten aus Bremerhaven kann die Wäscherei Hinte sogar Textilien reinigen, die besondere Anforderungen stellen. Die Endbearbeitung der so behandelten Stücke findet in Blumenthal statt. Dort erhalten sie ihr letztes Finish, bevor sie zurück an die Kunden gehen.

Wäscherei Hinte, Striekenkamp 35, 28777 Bremen, Telefon: 04 21 / 60 11 32, E-Mail: info@waescherei-hinte.de