Von bepflanzten Töpfchen und Schalen bis zu Blumenampeln finden sich bei Lühmann viele blühende Geschenkideen. Auch Gartenaccessoires im Rost-Look sind ein tolles Präsent. (Daniela Schilling)

Denn bekanntlich sind Blumen immer ein passendes Präsent.

Zur Auswahl steht ein breites Sortiment an Sommerblumen, zum Teil auch als Stämmchen oder in Ampeln gepflanzt. Hinzu kommen Rhododendren und Rosen mit Knospen und Blüten. Eindruck machen bepflanzte Körbe und Schalen. Erhältlich sind sie fertig, können auf Wunsch aber auch individuell zusammengestellt werden. Alle, die diese Möglichkeit nutzen möchten, bittet Inhaber Cornelius Lühmann darum, etwas Geduld mitzubringen. „Wenn viel zu tun ist, kann es ein klein wenig dauern, bis das Arrangement fertig ist. Wer es eilig hat, kann aber auch telefonisch vorbestellen“.

NORZKOLL Muttertag Lühmann, Deko (Daniela Schilling)

Neben Blumen, Grünpflanzen und Co gibt es in der Schwaneweder Baumschule auch eine Fülle an Accessoires zu entdecken. Darunter Figuren aus Keramik, Holz und Metall, verzierte Pflanzgefäße, Deko aus Naturmaterialien und mehr. Für den Outdoor-Bereich bietet Lühmann Schmuckelemente und Pflanzgefäße in Rostoptik. Beliebt sind Figuren aus englischem Antiksteinguss, die es in verschiedenen Varianten gibt – auch weil die wetter- und frostfesten Objekte mit der Zeit eine schöne, individuelle Patina bilden. Neu in diesem Bereich sind Blumenkinder, die zum Sammeln einladen. Wer unentschlossen ist, greift zu einem Gutschein und macht der Mutter so die Freude, sich ihr Geschenk selbst auszuwählen.

Figuren und Dekoelemente aus Antiksteinguss geben dem Garten einen individuellen Charakter. (Daniela Schilling)

Baumschule Lühmann, Langenberg 5 in Schwanewede, Telefon: 0 42 09 / 6 95 12. Öffnungszeiten: montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, sonnabends 9 bis 16 Uhr, ab sofort bis zum Ende der Sommerferien auch sonntags 10 bis 13 Uhr.