Auch wenn diese sehr gemischt ist, ist der Bereich Haarersatz besonders bei Frauen ein großes Thema. Zum Beispiel dann, wenn das Haar am Oberkopf beginnt, immer lichter zu werden. Dort können die Zweithaarspezialistinnen mit besonderer Integrationstechnik Abhilfe schaffen. Zu diesen gehört zum Beispiel das Hairweaving, mit dem Haare in das Resthaar eingewebt werden. Beim Bonding dagegen wird das Ersatzhaar mit der Kopfhaut verklebt. Natürlich bietet das Haarstudio auch Perücken, die individuell auf die Bedürfnisse und den Typ der jeweilige Kundin zugeschnitten werden. So verhelfen die Expertinnen vom Haarstudio Hespos zu mehr Selbstbewusstsein, Lebensqualität und Jugendlichkeit. Denn eins ist sicher: „Schönes, gepflegtes Haar macht jung und gibt ein gutes Gefühl“, weiß Britta Hespos.

Haarstudio Hespos, Reeder-­Bischoff-Str. 25/27 in 28757 Bremen. Telefon: 04 21 / 6 58 08 68, E-Mail: info@haarstudio-hespos.de, www.haarstudio-hespos.de.