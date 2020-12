Im Dezember stellen die Menschen Nadelbäume im Wohnzimmer auf. Ein merkwürdiges Verhalten, findet der Hund. (Sina Schuldt, dpa)

„Raudi, hör mit deinem Gejaule auf!“, fährt Michel mich an, „wir sind doch gleich da.“ - „Gleich da“, kann ich verstehen, das bedeutet auf jeden Fall, dass wir kurz vor unserem Ziel sind. Die kleine Emilia, die in der Rangfolge natürlich unter mir steht, dreht sich zu mir um, sagt irgendetwas und streichelt mich. Zu schade, dass ich die Menschensprache nicht so gut verstehe. Es ist aber nicht nur die Sprache, sondern auch die merkwürdigen Angewohnheiten der Zweibeiner, die ich oftmals nicht nachvollziehen kann. Heute Morgen zum Beispiel stellten sie doch tatsächlich einen Nadelbaum im Wohnzimmer auf! Die Frau, die übrigens mein Lieblingsrudelmitglied ist, behängte den Baum mit komischen bunten Kugeln und anderem Krimskrams. Dabei half ihr Moritz, mit dem ich wegen der Rangfolge öfter im Clinch liege. Ganz plötzlich hatte ich die blasse Erinnerung, dass ich die Sache mit dem Baum im Haus schon einmal erlebt hatte. Aus Neugier schnupperte ich ein bisschen an dem Krimskrams, und sofort meckerte Frauchen mit mir. Ich war ziemlich beleidigt.

Aber jetzt hält das Auto und ich bin in meinem Terrain. Da kann mir der eine Baum im Haus doch total egal sein! Ach, ich liebe den Wald mit seinen unzähligen Bäumen und dem Unterholz, aus dem die markanten Düfte der Wildtiere in meine feine Nase dringen. Ich möchte sofort loslegen, Kaninchen jagen und Spuren verfolgen. Doch leider klickt es an meinem Hals – Michel hat mich an die Leine genommen. Die Sonne steht bereits ziemlich tief und der Weg vor uns leuchtet golden. Nach einer Weile wendet sich Emilia an Michel und sagt ein paar Worte, die mich in ihrem Klang an Gejaule erinnern. Daraufhin übergibt unser Rudelführer Emilia die Leine. Das ist jetzt meine Chance!

Ich beginne kräftig zu ziehen, und die Kleine muss laufen, um mit mir mitzuhalten. Plötzlich stürzt sie und beginnt laut zu heulen. Aus einem mir nicht ersichtlichen Grund lässt sie die Leine los. Ich bin frei und drifte sofort seitwärts ab in den Wald hinein. Meine Rudelmitglieder folgen mir schreiend und pfeifend. Aber ich bin schneller und schon habe ich die Eingangslöcher eines Dachsbaus entdeckt. Nichts wie hinein! Hier unter der Erde riecht es frisch und intensiv nach Dachs. Ich werde also so lange suchen, bis ich ihn erwischt habe. Angst vor Dachsen habe ich nicht, aber irgendwie bin ich doch so angespannt und aufgeregt, dass ich laut bellen muss. Oberhalb von mir höre ich gedämpft das Rufen von Herrchen und Emilia, aber ich denke gar nicht daran, den Bau zu verlassen. Erstaunlicherweise habe ich jetzt für eine ganze Weile meine Ruhe und ich bin selig vor Glück. Doch plötzlich bricht der Sand über mir ein. Der Schaft eines Spatens dringt haarscharf an meinem Kopf vorbei in den Bau hinein. Verwirrt starre ich nach oben, und sehe mein ganzes Rudel vor dem Bau versammelt. Ehe ich einen klaren Gedanken fassen kann, hat Herrchen mich bereits an meinem Nackenfell aus dem Loch gezogen. Er schimpft mit mir, doch die anderen freuen sich offenbar. Ein erneuter Versuch von mir, wieder abzutauchen, ist leider vergeblich, denn Michel hat die Leine ergriffen, die immer noch an meinem Hals hängt. Jetzt lachen alle laut und ich weiß wirklich nicht, was daran so komisch ist. Zweibeiner sind manchmal so richtige Spielverderber!

Am Abend liegen merkwürdige Päckchen unter dem Wohnzimmerbaum. Und alle meine Rudelmitglieder haben sich davor versammelt und singen. Das tut mir zwar in den Ohren weh, aber wenigstens habe auch ich heute ein bisschen Spaß gehabt!

Bärbel Stasch