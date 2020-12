Ein Gutschein kann ein tolles Weihnachtsgeschenk sein. (Miriam Dornemann, dpa-tmn)

Was sollte sie ihrer Mutter schenken? Für ihren Bruder hatte sie schon ein Geschenk, aber ihre Mutter antwortete auf die Frage, worüber sie sich freuen würde, immer nur mit: „Ich wünsche mir von dir gute Schulnoten.“ Wie sollte sie ihr das erfüllen?

Sie saß auf ihrem Bett und starrte in die Kerze, die auf ihrem Regal stand. Seit diesem Dezember durfte sie nach Absprache mit ihrer Mutter gelegentlich eine Kerze in ihrem Zimmer anzünden. Es war ein behagliches Gefühl, wenn sie sich einen Moment Zeit nahm und bewusst in das Flackern der Flamme schaute. Oft legte sie dann sogar ihr Handy beiseite, oder sie suchte sich ruhige Musik heraus, die sie im Hintergrund laufen ließ.

Aber in drei Tagen war schon Weihnachten. Nun musste sie ernsthaft über eine Geschenkidee nachdenken. Sie griff zu ihrem Handy und schrieb ihrer besten Freundin Ceylan. „Hast du eine Idee, was ich meiner Mutter zu Weihnachten schenken kann?“, tippte sie eilig in die Tastatur. Umgehend bekam sie eine Antwort: „Gut, dass ich gerade nicht diesen Geschenkestress habe, aber ich würde sagen, schenk ihr doch ein schönes Parfüm.“ Hm, gar keine schlechte Idee, dachte Leonie. Aber als Antwort schrieb sie: „Dafür reicht mein Taschengeld leider nicht mehr aus.“ Ein paar Augenblicke des Nachdenkens vergingen, ehe eine Nachricht von Ceylan zurückkam. „Wenn Parfüm nicht geht, wird ein Kinobesuch auch nicht passen. Wie sieht es denn mit einem Gutschein für ein Essenkochen aus?“ Mensch, das war eine tolle Idee. Darüber würde sich ihre Mutter sicher freuen. Dass sie da nicht selber drauf gekommen war. Sie schickte Ceylan eine große Anzahl freudiger Emojis zurück.

Am nächsten Nachmittag setzte sie sich an ihren Schreibtisch und begann, einen Gutschein zu entwerfen. Die ersten zwei Versuche gefielen ihr nicht. Entweder war das Hand Lettering nicht ordentlich genug, oder die Girlanden-Verzierung war ihr nicht gut gelungen. Im dritten Anlauf war sie mit allem zufrieden. Entspannt lehnte sie sich in ihrem Schreibtischstuhl zurück. Sie griff nach ihrem Tee, der inzwischen abgekühlt war. Er schmeckte nach Winterpunsch mit Zimtstern und Orange. Wie sie so da saß in ihrer entspannten Zufriedenheit, hörte sie aus dem Zimmer ihres Bruders den Sound eines Rap-Songs. Leonie hatte diese Musikrichtung bislang nicht sonderlich beachtet, schon gar nicht hatte sie näher auf den Text gehört, aber grade jetzt kamen ihr die Worte deutlich entgegen:

„Du sagst, du kannst nicht, dann willst du nicht, ganz einfach.

Talent ist nur Übung, und Übung macht den Meister.

Erfolg ist kein Glück,

sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen.

Das Leben zahlt alles mal zurück, es kommt nur darauf an, was du bist, Schatten oder Licht.“

Oh, waren diese Worte mächtig. Ihr fuhr ein Schauer über den Rücken. Warum waren ihr diese Textzeilen gerade jetzt aufgefallen? Okay, sie hatte sich eben sehr viel Mühe gegeben. Sie war mit den ersten Ergebnissen des Gutscheins nicht zufrieden. Ohne nachzudenken hatte sie weitergemacht, hatte von Neuem begonnen. Bis zum Schluss hatte sie durchgehalten, bis sie mit ihrer Arbeit zufrieden war. Die gehörten Textzeilen machten sie neugierig. Sie ging zu ihrem Bruder und erkundigte sich nach dem Bandnamen und Songtitel. „Kontra K - Erfolg ist kein Glück“, sagte er. „Seit wann interessierst Du Dich für Rap-Musik?“ Ohne zu antworten, ging sie in ihr Zimmer zurück. Sie zückte ihr Handy und suchte bei Youtube den gewünschten Titel. Mehrere Male spielte sie das Lied ab. Jedes Mal erhöhte sie die Lautstärke und tauchte tiefer in die Bilder des Videos ein. Sie hatte das Gefühl, die Worte umschlossen sie. Die Bässe und das Orchester bereiteten ihr eine Gänsehaut. Sie spürte eine Kraft in sich aufsteigen, die sie sonst noch nie empfunden hatte.

Dieses Gefühl nahm sie am Abend mit ins Bett. Die Nacht verlief unruhig, und sie konnte es nicht genau zuordnen, ob es nur die Aufregung vor Heiligabend war oder ob noch etwas anderes dahinter steckte.

Am Morgen des Heiligen Abends erwachte Leonie mit auffallend klaren Gedanken. Sie erledigte die letzten Vorbereitungen und packte die Geschenke in glitzerndes Papier. Ihre Mutter freute sich über die Hilfsbereitschaft, die sie ihr anbot. Irgendwann war es dann soweit. Der feierliche Abend wurde eingeläutet. Sie machten sich schick und hofften auf einen guten Platz in der Kirche. Leonie aber spulte in Gedanken das Video ab. Die großen Klippen, auf denen der Sänger stand, die mächtigen Wellen, die der Wind zusammengetragen hatte, der schnelle Geländewagen, der über die Küstenstraßen fuhr. Sie hatte nicht jeden Satz des Liedes verstanden, aber sie konnte die Energie, die von ihm ausging, in sich spüren. In diese Gedanken versunken wartete sie auf das Ende des Gottesdienstes.

Als es später im Wohnzimmer um das Verteilen der Geschenke ging, staunte ihre Mutter nicht schlecht, als Leonie ihr folgenden Satz entgegenbrachte: „Ich kann dir heute nicht die von dir gewünschten guten Schulnoten schenken, aber ich verspreche dir mit ehrlichen Worten, dass ich mich im neuen Jahr mehr anstrengen werde. Erfolg ist eine Sache der Übung, so hat es Kontra K gesungen.“ Die Mutter umarmte sie innig und Leonie merkte, dass sie gerührt war.

Da rückten die anderen Geschenke, die unter dem Weihnachtsbaum lagen, für einen kleinen Moment in den Hintergrund. Leonie und ihre Mutter strahlten sich an, und aus der Musikbox erklang Last Christmas. Britta Path