Das Team des Fachbetriebes: Georg Stickann, Herbert Volkens, Jochen Dawigor, Susann Polkownik, Marek Polkownik, Kathrin Rybarczik (1. Reihe von links). Pascal Schlemmer (Azubi), Fabian Schulz, Jakob Guzmann, Helmut Büttner, Christian Hollmann (2. Reihe von links). (Ralf Zowada)

60 Jahre ist es her, dass Josef Polkownik sein Unternehmen in Bremen-Blumenthal gründete. Bevor er den Sprung in die Selbstständigkeit wagte, war der gelernte Heizungsbau- sowie Gas- und Wasserinstallationsmeister einige Jahre bei den Stadtwerken beschäftigt. Später übernahm sein Sohn Folker Polkownik den Betrieb und firmierte ihn in eine GmbH um. Darauf folgte der Enkel des Gründers, Diplom-Ingenieur Marek Polkownik, der seit 1994 die Geschäfte leitet. Damit befindet sich das Unternehmen bis heute in Familienhand und umfasst ein breites Spektrum an Leistungen. Dieses reicht von der Heiz- und Brennwerttechnik über Klimatechnik, regenerative Energien und Solar, bis zum Bereich ­Sanitär, der auch die individuelle Planung und Umsetzung von Bädern beinhaltet.

Ändert sich die Lebenssituation, reicht oft eine Teilsanierung. In diesem Beispiel wurde die alte Dusche entfernt und eine barrierefrei Lösung installiert. Es wurden nur die Fliesen in der Dusche erneuert und optisch integriert. Die restlichen Fliesen blieben erhalten. (Firma Foker Polkownik)

Schlüsselfertige Bäder

Einbau, Wartung, Reparatur: Anlagenmechanikers für Sanitär- und Klimatechnik Fabian Schulz kennt sich mit den verschiedensten Heizungsanlagen aus. (Ralf Zowada)

Als zertifizierter Badmanagerbetrieb fertigt die Folker Polkownik GmbH & Co. KG schlüsselfertige Bäder zum Festpreis. „Wir planen sehr individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden zugeschnitten. Vom kleinen Bad über die Wellnessoase bis zur barrierefreien Ausstattung ist alles möglich“, erklärt Marek Polkownik. Dazu gehört auch die Begutachtung der Gegebenheiten vor Ort, der sogenannte Badcheck. Dabei werden die jeweiligen Wünsche des Kunden sowie die örtlichen Gegebenheiten aufgenommen und geprüft, was in diesem Rahmen möglich ist. Daraufhin erstellt das Unternehmen ein Konzept und ein erstes Angebot. Mithilfe von 3-D-Visualisierungen und dem Besuch einer Badausstellung wird die Planung greifbar gemacht.

Bei solch einem Besuch können auch Anpassungen vorgenommen werden, beispielsweise wenn sich der Auftraggeber eine andere Fliese, ein besonderes Waschbecken oder sonstige Varianten wünscht. Sind alle Fragen geklärt, erhält der Kunde einen verbindlichen Kostenvoranschlag, der alles einschließt was für die Umsetzung notwendig ist. Dieser umfasst das Material ebenso wie Leistungen angrenzender Gewerke. So arbeitet das Unternehmen beispielsweise mit Fliesenlegern, Tischlern und Elektrikern zusammen. Denn die Firma Polkownik kümmert sich um die gesamte Umsetzung, was auch die Kommunikation mit den verschiedenen Handwerkern mit einschließt. „Der Kunde erhält einen Terminplan, der ihm eine Übersicht gibt, welcher Schritt wann erfolgt und wann wer kommt. Dadurch kann man sich entspannt zurücklehnen und braucht das fertige Bad am Ende nur noch in Empfang nehmen“, erklärt Marek Polkownik das Alles-aus-einer-Hand-Prinzip.

Moderne Heizanlagen

Neben dem Thema Bad bildet das Gebiet Heizung und Klima den zweiten Schwerpunkt des Unternehmens. Konventionelle Gas- und Ölheizungen werden ebenso geplant, installiert, gepflegt und gewartet wie moderne Heiz- und Klimaanlagen. Dazu gehören zum Beispiel Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke, solarbetriebene Anlagen sowie kontrollierte Wohnraumlüftungen. Mit der weitreichenden Erfahrung aus sechs Jahrzehnten Tätigkeit findet sich für jede Herausforderung die passende Lösung.

Täglich sind bis zu zwei Mitarbeiter unterwegs um die regelmäßig anfallenden Wartungen fachgerecht auszuführen. Auch ein Notdienst gehört zum Service des Unternehmens. Ob plötzlicher Heizungsausfall bei Minusgraden, eine nicht mehr funktionierende Therme am Wochenende oder sonstige Probleme ähnlicher Art – sie werden kurzfristig und auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten behoben.

Zu den Kunden der Folker Polkownik GmbH & Co. KG gehören in erster Linie private Haushalte aber auch Hausverwaltungen sowie kleinere Wohnungsbaugesellschaften. Eines der besonderen Projekte, die der Fachbetrieb im Kundenauftrag umsetzte, war die Installation einer Drei-Megawatt-Anlage im ehemaligen Verwaltungsgebäude des Bremer Vulkans. „Das war die größte Heizanlage, die wir je eingebaut haben“, berichtet Marek Polkownik.

Speziell im Bereich der Heizungsanlagen erkennt man laut Marek Polkownik die sich verändernden Ansprüche an das Berufsbild des Anlagenmechanikers für Sanitär- und Klimatechnik. „Inzwischen sind meine Mitarbeiter häufiger mit Tablet und Stromprüfer unterwegs als mit Schraubenzieher und Co“, so der Diplom-Ingenieur. Aus diesem Grund bildet sich das Team stetig weiter. Das gilt auch für die zehn zum Teil langjährigen Mitarbeiter von denen manche bereits seit 30 Jahren zum Unternehmen gehören.

Der Beruf spannt einen breiten Bogen, der von klassischen Handwerksaufgaben bis zu zahlreichen technischen Tätigkeiten reicht. Ein spannendes, wie komplexes Tätigkeitsfeld, in dem der Innungsbetrieb auch ausbildet. Zur Zeit hält das Unternehmen noch Ausschau nach Nachwuchs: „Wer Interesse an diesem außergewöhnlichen Handwerksberuf hat, zudem ein wenig Geschick, technisches Verständnis und Lernbereitschaft mitbringt, kann sich gerne bewerben“, so Marek Polkownik.

Folker Polkownik GmbH & Co. KG, Bockhorner Weg 86, 28779 Bremen. Telefon: 04 21 / 6 90 61 20, E-Mail: info@polkownik.de. Weitere Informationen im Internet unter: www.polkownik.de.