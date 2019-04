Solche individuellen Motive entstehen in Zusammenarbeit mit dem Glaskünstler Jens Banerjee. (Glaserei Hübner)

Nicht umsonst ist Glas im Zusammenspiel mit Edelstahl eines der wichtigsten Gestaltungselemente der modernen Architektur.

Wie groß die Nachfrage in seinem Bereich irgendwann einmal sein würde, konnte Jörg Hübner bei der Gründung seines Unternehmens vor 40 Jahren nur ahnen. In seinem Wohnhaus und der angeschlossenen Garage begann er die ersten Aufträge zu bearbeiten. Ausgestattet war man zuerst nur mit dem Nötigsten. „Ich erinnere mich noch daran, wie meine Mutter das Wohnzimmer frei räumte, damit mein Vater auf dem Teppich große Scheiben zuschneiden konnte“, denkt Thomas Hübner zurück. Einen Zuschneidetisch habe es damals noch nicht gegeben.

Isolierverglasungen gehören zu den Spezialgebieten des Unternehmens. Dabei spielt es keine Rolle, ob Scheiben ausgetauscht oder in die Architektur eines Neubaus integriert werden sollen. (Glaserei Hübner)

Schnell etablierte sich das junge Unternehmen und Glasermeister Jörg Hübner stellte Mitarbeiter ein, um die Kundenaufträge schnell und zuverlässig bearbeiten zu können. Grund war unter anderem die Ölkrise, die die Nachfrage nach Isolierglas schlagartig ansteigen ließ. Denn Öl war teuer und Energiesparen das Gebot der Stunde. „In dieser Zeit beschäftigte sich mein Vater vor allem mit dem Umrüsten von Fenstern von Einfach- auf Isolierverglasung“, erklärt Thomas Hübner, der seit 2002 das Unternehmen leitet.

Anfang der 90er-Jahre reichte der Platz auf dem heimischen Grundstück nicht mehr aus. Die Glaserei errichtete einen Neubau im Gewerbegebiet Neuenkirchen und bezog die Räume 1993. Stets vorausschauend denkend hatte Jörg Hübner das Grundstück bereits 1981 gekauft und auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um zu bauen.

Seit 2002 leitet Thomas Hübner das Familienunternehmen. Unterstützt wird er von seiner Frau Susanne. (Foto-Studio Werres)

Heute befinden sich auf dem Firmengelände die Werkstatt, das Lager und Büro. „Die Hauptarbeit findet jedoch beim Kunden vor Ort statt“, erklärt Glasermeister Thomas Hübner. So startet das Team von seiner Neuenkirchener Basis aus zu seinen Aufträgen, die die Mitarbeiter manchmal auch um die ganze Welt führen. Denn neben dem Kerngeschäft im Bereich der privaten Wohnungen und Häuser gehören Gewerbe- und Industrieprojekte sowie Schiffsverglasungen zum Servicespektrum der Experten. Letztgenanntes erfordert ganz spezielle Kompetenzen, denn der Einsatz von Glas auf Schiffen ist mit besonderer Fachkenntnis und hohem handwerklichen Geschick verbunden.

1979 gründete Jörg Hübner die Glaserei in seinem Wohnhaus. Eine Herausforderung auch für Ehefrau Karin. (Studioline Photography)

„Reagieren sehr flexibel“

Diese Fertigkeiten kommen auch dem Privatkunden zugute, ganz gleich, ob es sich um den Einbau oder das Auswechseln von Fenstern und Türen oder das Planen und Anfertigen von Terrassen und Wintergärten handelt. „Wir beraten immer ganz individuell und reagieren auch flexibel, wenn schneller Bedarf besteht“, so Hübner. Als Beispiel nennt er Einbrüche bei denen Scheiben zerstört wurden. In solchen Fällen sei eine schnelle Notverglasung erforderlich.

Neben dem Einsatz als Fenster oder Tür kennt der Spezialist noch eine ganze Reihe weiterer Verwendungsmöglichkeiten für das Material. Zum Beispiel als Rückwand für die Küche oder Dusche, wo Glas als dekorative und pflegeleichte Alternative zur Fliese dient. Einer der Vorteile ist, dass das Glas fugenlos direkt an der Wand verklebt werden kann. Dies sei optisch und hygienisch ein echtes Plus. Außerdem sei man in den Gestaltungsmöglichkeiten sehr frei. Verschiedene Farben sind genauso möglich wie das Aufbringen von Motiven und Dessins mithilfe von Digitaldruck. „Häufig ist die Planung des Bads schon abgeschlossen und alles fast fertig, wenn ich das erste Mal zum Kunden komme“, so Thomas Hübner. „Mir fallen dann meist noch viele weitere Varianten an, wie das Bad hätte gestaltet werden können“. Der Glaser möchte deshalb dazu motivieren, sich schon während der Badplanung Tipps vom Experten einzuholen. „Glas ist sehr individuell einsetzbar und auch ungewöhnliche Lösungen sind oft möglich“.

Besonders viel Individualität bietet die Glaserei Hübner ihren Kunden durch die Zusammenarbeit mit dem bekannten Glaskünstler Jens Banerjee. Von kleinen Objekten und Verzierungen bis zu großen Gestaltungsprojekten bearbeitet der Bremen Norder Künstler das Material mit großer Handwerkskunst. So können von ihm gestaltete Motive oder auch eigene Ideen auf Türen, Scheiben, Spiegel und

Co. aufgebracht werden. Möglich macht dies eine besondere Glasstrahltechnik. Auch verschiedenste Glasschleifarbeiten setzt Banerjee um. Seit 1995 erfüllen die Neuenkirchener Glaserei und der Grohner Künstler auch die ungewöhnlichsten Wünsche ihrer Kunden. Ein Beispiel ist der übergroße Fingerabdruck einer Hausbesitzerin auf der Tür ihres Badezimmers. Der Künstler setzte diese Idee gekonnt und optisch ansprechend um.

Glas in Fliesenoptik

„Selbst kleine Dinge wie das Ersatzglas für den Bilderrahmen, den Kühlschrank oder die kaputte Laterne fertigen wir gerne an“, erklärt Thomas Hübner. Auch Funkenschutzscheiben vor Kamin oder Ofen können auf Wunsch angefertigt werden. Eine interessante Lösung dafür ist ein neues Material, das ab Frühjahr von der Glaserei eingesetzt wird: Laminam. Dabei handelt es sich um Glas, das die Optik von Fliesen besitzt. Rund 150 Muster und Farben sind erhältlich. Eingesetzt werden kann es sowohl auf dem Boden als auch an der Wand und verbindet damit die Vorteile von Glas und Fliese. Wie Glas ist es in der Größe frei zuschneidbar und wird fugenlos verlegt. Dadurch, dass es Laminam auch in matten Optiken gibt, ist es ideal auch für alle, die die Vorteile von Glas nutzen wollen, jedoch keine glänzende Oberfläche mögen.

