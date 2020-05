In ihrem Handarbeitsladen am Blumenthaler Markt bietet Christina Schulze zurzeit handgenähte Gesichtsmasken in fröhlichen Designs an. (Kristina Bumb)

Auch das Fachgeschäft Blumenthaler Handarbeiten in der Landrat-Christians-Straße 140 ist voller Elan durchgestartet. „Wir freuen uns, dass wir wieder wie gewohnt für unsere Kunden da sein können“, sagt Christina Schulze, die den gut sortierten Laden leitet. Vom ­Sockengarn bis zu verschiedensten Wollsorten hält dieser alles bereit, was das Herz von Freunden der Handarbeit begehrt. Und noch etwas finden Kunden dieser Tage neu im Laden vor: handgefertigte Gesichtsmasken für Männer und Frauen. „Eine Mitarbeiterin näht die Schutzmasken in liebevoller Handarbeit“, erläutert die Inhaberin. In den vergangenen Wochen musste der schöne, bunte Laden am Blumenthaler Markt seine Türen geschlossen halten. „Wir hatten aber einen Abhol- und Liefer­service eingerichtet, der gut angenommen wurde. Diesen werden wir auch weiter beibehalten. Denn einige unserer Kunden sind schon älter und möchten ­zurzeit noch nicht gern viel unterwegs sein“, sagt sie.

Im Bereich der Dienstleister ist man ebenfalls erleichtert und glücklich, dass der Alltag allmählich wieder einkehrt. „Ab dem 20. April durften wir wieder für den normalen Kundenverkehr öffnen und darüber haben wir uns sehr ­gefreut“, sagt Mike Weihmann, der mit seiner ÖVB-Versicherungs­ver­tretung in der ­Fresenbergstraße 141 im Blumenthaler Zentrum ansässig ist. „Natürlich waren wir auch in den vergangenen Wochen per Telefon und E-Mail kontinuierlich für unsere Versicherungsnehmer und Interessenten erreichbar, aber die persönliche Beratung kann das nicht ersetzen“, schildert der Fachmann. Mittlerweile können Kunden und Mitarbeiter – natürlich nur mit Mund-Nasenschutz und unter Wahrung des Sicherheitsabstands ­sowie der Hygienevorschriften – wieder miteinander ins Gespräch kommen. „Um den bestmöglichen Schutz zu bieten, haben wir an den Beraterplätzen Plexiglasscheiben montieren lassen“, erläutert ­Weihmann. Die ÖVB-Versicherungsvertretung besteht bereits seit vielen Jahren am heutigen Standort und Weihmann selbst feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum: Er ist seit 25 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. Das Blumenthaler Büro übernahm er 2018 und stockte das Personal kürzlich noch einmal auf. Mit den neuen Mitarbeitern Janis Gilles und Maren Diering sowie der langjährigen Kollegin Pia Fischer steht nun ein Team zur Verfügung, das Privat- und Gewerbekunden zu allen Angeboten des Vollversicherers sachkundig be­rät.

Marita Frohne bietet Unterstützung in schwierigen Zeiten an. (FR)

„Gerade in Zeiten wie diesen, in denen unser Leben von zwischenmenschlichen Distanzregeln und Hygienevorschriften geprägt ist, kann nicht auf persönliche Gespräche, Halt und Trost verzichtet werden“, findet die Nordbremer Sterbe- und Trauerbegleiterin Marita Frohne. Sie bietet Menschen, die mit Tod und Trauer konfrontiert sind, ihre Unterstützung an. „Menschen, die mich als Seelsorgerin oder für die Sterbebegleitung brauchen, können sich auch jetzt, in ­diesen für alle unsicheren Zeiten fest auf mich verlassen“, sagt sie. So bietet Frohne zum Beispiel neben der zertifizierten Trauerberatung in ihrer Praxis auch Trauerspaziergänge an der Weser an. In kleins-ten Gruppen – selbstverständlich unter Einhaltung der gültigen Hygieneregeln – können Trauernde unter Anleitung eine neue Achtsamkeit für sich selbst entwickeln und so wieder eine neue Lebensperspektive gewinnen. Der nächste Trauerspaziergang findet am Dienstag, 19. Mai, statt. Anmel­dungen sind noch unter Telefon 0179 / 970 91 26 möglich.

„Hoffen auf etwas Alltag“

Caterer Paul Weiser – hier mit Bärbel und Michelle Weiser – bietet seine Schlemmereien nun zum Mitnehmen an. (FR)

Die Konditorei Meyer in der ­Fresenbergstraße 42 in Blumenthal ist eine der ältesten in der Hansestadt. Der Familienbetrieb besteht bereits seit rund 90 Jahren und wird heute von Konditormeister Uwe Meyer-Isemann geleitet. Seine Festtagstorten, Petit Fours, Pralinen, ofenfrischen Brötchen und Brote finden normalerweise reißenden Absatz. Insbesondere die Tortenkreationen werden traditionell an namhafte Nordbremer Gastronomiebetriebe geliefert oder für Hochzeitsfeiern und andere festliche Anlässe bestellt. „Diese Anfragen fielen in den vergangenen Wochen natürlich weg. Die Restaurants waren geschlossen und viele Privatleute haben ihre Hochzeit auf nächstes Jahr verschoben“, bedauert Meyer-Isemann. Er ist froh, dass seine Konditorei immerhin durchgehend geöffnet bleiben konnte. „Aber auch die Laufkundschaft ist natürlich weniger gewesen. Wir haben viele ältere Stammkunden, die verständlicherweise lieber zu Hause geblieben sind“, sagt er. Er hofft, dass der Alltag nun zurückkehrt und die eine oder andere Hochzeitstorte geordert wird.

Auch für das bekannte Cateringunternehmen von Paul Weiser ­bildeten die Einschränkungen aufgrund der Corona-Prävention einen tiefen Einschnitt. Der Blumenthaler Caterer versorgte bisher diverse Schulen und Kindergärten mit Speisen. Außerdem wurden seine raffinierten Büfetts für Feierlichkeiten aller Art geordert. All das ist in den vergangenen Wochen weggefallen. „Wir haben 34 langjährige Mitarbeiter und müssen nun um unsere Existenz bangen“, sagt Weiser, der den Betrieb an der Adresse Zum Krempel 4 zusammen mit seiner Familie leitet und kürzlich sogar bei buten un binnen als TV-Koch fungierte. Mit seinen kreativen Ideen und Köstlichkeiten im Außerhausverkauf möchte er nun der Krise etwas entgegensetzen. Seit Anfang Mai ist er sonnabends mit einem Pavillon auf dem Schwaneweder Wochenmarkt anzutreffen. Dort können die Kunden verschiedene Mittagstischgerichte ­erwerben, die sie in den eigenen vier Wänden nur noch aufwärmen müssen. Auch am Firmensitz auf dem Gelände der Bremer Woll­-käm­merei gibt es nun montags, mittwochs und freitags von 11 bis 14 Uhr Schlemmereien zum ­Mitnehmen. „Wir hoffen, so die schwierige Zeit zu überbrücken und unser Unternehmen auch für unsere Mitarbeiter zu erhalten“, sagt Weiser.