Thomas Niesmann von Küchen Niesmann ist davon überzeugt, dass eine Quiche Lorraine ein fantastisches Restegericht ist. (Pixabay/RitaE)

Für derartige Probleme kennt Thomas Niesmann von Küchen Niesmann eine Lösung: Rezepte, die sich aus Resten kochen lassen. „Das müssen nicht immer Klassiker wie Eintopf oder Auflauf sein. Auch gästetaugliche Gerichte eignen sich gut, wie beispielsweise Quiche Lorraine“. Der französische Zwiebelkuchen ist ein feiner Begleiter zu Weißwein, dabei ungeheuer variabel und damit perfekt für die Resteküche.

Rezept: Quiche Lorraine

Zutaten: 2 Zwiebeln, 2 Handvoll Speckwürfel, etwas Öl, 4 Eier.

250 ml Sahne, 200 Gramm Käse, Salz, Pfeffer, Muskat, 125 Gramm Butter, 1 Ei, 250 Gramm Mehl,

Linsen.

Zubereitung: Aus Butter, Mehl, etwas Salz und einem Ei einen Mürbeteig herstellen und mit Linsen beschwert blindbacken. Zwiebeln würfeln und mit Speckwürfeln und Öl anbraten. Eier und Sahne mischen, geriebenen Käse und die Zwiebel-Speck-Mischung unterheben. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Die Masse in die gebackene Mürbeteigform füllen und

alles im auf 180 Grad vorgeheizten Ofen (Ober-/Unterhitze) backen. Speck und Zwiebeln lassen sich nach Belieben durch andere Zutaten wie Lauch, Pilze, Paprika und Ähnliches ersetzen.

Das Gericht ist schnell gezaubert. So bleibt mehr Zeit für Gäste, die Vorbereitung der nächsten großen Kochaktion oder das Aussuchen der neuen Küche.

