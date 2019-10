Morgen ist es soweit: Der Roland bekommt für 17 Tage sein Freimarktsherz. Bis einschließlich 3. November locken diverse Attraktionen in die Innenstadt und auf die Bürgerweide. (ArGe Bremer Märkte / BPS)

Mit der Zeremonie auf dem Marktplatz wird um 16 Uhr Bremens fünfte Jahreszeit eingeläutet – und damit eines der ältesten und berühmtesten Volksfeste Deutschlands. 17 Tage lang geht es in der Innenstadt zwischen Dom und Roland sowie auf der Bürgerweide auf die vergnüglichste Art drunter und drüber. Dann heißt es nämlich: Ischa Freimaak!

Zur Eröffnung des 984. Bremer Freimarkts auf der Bürgerweide gibt es eine ganze Reihe Neuigkeiten. Zum ersten Mal wird für die

offizielle Feier in die Königsalm

geladen. Den Bierfassanstich übernimmt Bremens neue Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt, die in dieser Funktion auch für das Marktwesen zuständig ist. Anschließend wird ein streng gehütetes Geheimnis gelüftet: Die neue Miss Freimarkt präsentiert sich erstmals der Öffentlichkeit. Um 21.45 Uhr erhellt zudem ein großes Höhenfeuerwerk den Bremer Nachthimmel.

Morgen ist es soweit: Der Roland bekommt für 17 Tage sein Freimarktsherz. Bis einschließlich 3. November locken diverse Attraktionen in die Innenstadt und auf die Bürgerweide. (ARGE Bremer Märkte)

Mit einem Vergnügungszentrum auf 100 000 Quadratmetern, insgesamt 315 Attraktionen und einer Festgesellschaft von rund vier Millionen Menschen ist der Bremer Freimarkt der größte Rummel im Norden. Bis einschließlich Sonntag, 3. November, können sich die Gäste dort nach Herzenslust über Schaumeis, Schmalzkuchen und Liebesäpfel hermachen, sich den Kopf in den Fahrgeschäften verdrehen lassen und bis in die Nachtstunden in den Zelten feiern.

Eine bewährte Gelegenheit, zwischendurch zur Besinnung zu kommen, ist der Mitternachtsgottesdienst am Donnerstag, 31. Oktober, um 23.30 Uhr im Café Keese.

Prominenz lässt sich bekanntlich auch immer mal wieder auf dem Freimarkt sehen. Für zwei Nachmittage hat die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Bremer Märkte zwischen 15 und 19 Uhr besondere Stars auf die Bürgerweide eingeladen. Der Besuch der Superhelden am Montag, 21. Oktober, sowie der Prinzessinnentag am Dienstag,

29. Oktober, lockt zahlreiche Neugierige.

Besucher mit Behinderung sind selbstverständlich an jedem Tag auf dem Freimarkt ebenso willkommen wie alle anderen. 700 Ehrengäste haben die Schausteller aber für Donnerstag, 25. Oktober, zu ihrem traditionellen „Tag der Menschen mit Behinderungen“ eingeladen.

Ein Höhepunkt des Rummels ist der große Freimarktsumzug mit rund 150 Gruppen. Am zweiten Sonnabend, 26. Oktober, schlängelt sich die Parade zwischen Neustadt und Bürgerweide durch die Hansestadt – mit Musik, Akrobatik, tollen Kostümen und viel Spaß. Geschätzte 200 000 Zuschauer wohnen diesem Spektakel regelmäßig bei. Mit besonders aufmerksamem Blick beobachtet eine fachkundige Jury das Treiben und wählt anschließend ihre Favoriten unter dem Fußvolk und den Festwagen.

Die Schausteller locken mit zahlreichen Angebote. Das wohl bekannteste ist das Freimarkt-Ticket mit Vergünstigungen. Es bietet bis zu 25 Prozent Ermäßigung auf viele Fahrgeschäfte und ist in drei

Varianten erhältlich: für Kinder,

Familien und actionhungrige Überflieger. Erhältlich sind sie im Kundencenter des WESER-KURIER, bei der Bremer Touristik Zentrale in der Böttcherstraße sowie am Infostand in der Theodor-Heuss- Allee. Am kommenden Dienstag, 22. Oktober, liegen dem WESER KURIER zudem Gutscheine bei.

Der 984. Bremer Freimarkt ist von Freitag, 18. Oktober, bis Sonntag, 3. November, täglich von 13 bis 23 Uhr geöffnet – auch am Reformationstag, 31. Oktober. Freitags, sonnabends und am Mittwoch, 30. Oktober, geht er sogar noch eine Stunde länger. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.freimarkt.de.