Verträge

Der Klick im Onlineshop, die Buchung des Urlaubs oder der Autokauf – beim Vertragsabschluss läuft nicht immer alles nach Plan. Die Bandbreite an Risiken ist hoch. Häufig ist bei solchen Problemen rechtliche Hilfe notwendig.

Arbeit

Ein unbefriedigendes Arbeitszeugnis, Mobbing oder die Kündigung: Gründe, sich mit Vorgesetzten oder Kollegen zu streiten, gibt es viele. Meist landen diese Fälle vor Gericht und lassen sich oft nur mit einem Rechtsbeistand klären. Die Anwalts- und Gerichtskosten sind für Arbeitnehmer oft nicht aus eigener Kraft zu stemmen. Zudem muss bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten in der ersten Instanz jeder seine Kosten selbst tragen – auch der Gewinner. Ein Berufsrechtsschutz sichert dieses Risiko ab.

Verkehr

Der Straßenverkehr birgt einiges an Ärgerpotenzial. Für Autofahrer geht es häufig um Bußgelder oder den Führerscheinentzug wegen überhöhter Geschwindigkeit. Besonders kritisch wird es, wenn sich ein Autofahrer nach einem Unfall zu schnell vom Ort des Geschehens entfernt. Dann droht nicht nur eine Geldbuße, sondern zusätzlich eine Strafanzeige. Der Verkehrsrechtsschutz sichert diverse Risiken ab.

Wohnen

Zoff zwischen Nachbarn oder Mietern und Vermietern ist nahezu alltäglich. Mal geht es um Musik, mal um das Haustier in der Mietwohnung. Oft hilft eine Mediation, um die Wogen zu glätten und ein friedliches Miteinander zu ermöglichen.

Schadenersatz

Wer als Geschädigter eine Schadenersatzforderung durchsetzen will, benötigt häufig rechtlichen Beistand oder muss am Ende vor Gericht ziehen. Dann kommen zum bestehenden Ärger noch hohe Rechnungen für das Verfahren hinzu. Eine preiswertere und nervenschonende Alternative stellt eine außergerichtliche Streitschlichtung, etwa per Mediation, dar.