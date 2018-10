Leben & Gesundheit – Fit durch den Herbst

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Alles eine Frage der Haltung

MSS

Es ist ein Kreuz mit dem Rücken, denn Rückenschmerzen sind in Deutschland ein Volksleiden. So zeigt der Gesundheitsreport 2018 der Krankenkasse DAK: 75 Prozent aller Berufstätigen hatten im vergangenen Jahr mindestens einmal Rückenbeschwerden; jeder Vierte hat aktuell Probleme, jeder Siebte leidet bereits chronisch an Rückenschmerzen.