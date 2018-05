Firmengründer Jörg Adam (sechster von links) im Kreis seines Teams. Mittendrin und wichtig für das Betriebsklima: Labrador Emma. (Roland Scheitz)

Sie alle sind Nachweise dafür, dass die Auftraggeber gern mit den Spezialisten aus der Kohlenstraße zusammenarbeiten – und dass sie ihnen in ihrem Metier alles zutrauen.

Zum zehnjährigen Bestehen bedankt sich der Firmenchef bei seinem Team, den Partnerunternehmen und allen Kunden für das Erreichte und wünscht sich: So gut dürfe es auch in Zukunft weitergehen.

Thomas Maurer überprüft eine Therme. (Roland Scheitz)

Traumhafte Bäder

Das Spektrum von Adam Haustechnik umfasst sämtliche Arbeiten vom Keller bis zum Dach, die von einem modernen Handwerksbetrieb der Branche heutzutage erwartet werden – darüber hinaus bietet die Firma allerdings noch einiges mehr.

Alexander Pajung testet die Dichtigkeit der Erdgasleitungen. (Roland Scheitz)

Der Einbau von Heizungs- und Klimatechnik der neuesten Generation sei in Zeiten steigender Energiepreise und wachsenden Umweltbewusstseins ein Thema, das immer mehr Aufmerksamkeit erhalte, sagt der Handwerksmeister. Für ihn sind solche Aufträge erst zur vollsten Zufriedenheit abgeschlossen, wenn die Kunden die Arbeit, die darin steckt, nicht bemerken: Alles fließt, läuft einwandfrei und funktioniert tadellos.

Andere Projekte sind geradezu dafür gemacht, um nach ihrer Fertigstellung stolz präsentiert zu werden. Denn ganz oben auf der Wunschliste vieler Kunden stehe ein schickes, komfortables Badezimmer, das mehr Platz, mehr Bequemlichkeit, Barrierefreiheit und das individuelle Wohlfühlambiente bietet, erläutert Adam. Das Team des Utbremer Betriebs ist auf die Erfüllung derartiger Wünsche spezialisiert. Mit einem Minimum an Aufregung für die Auftraggeber setzt es Badträume in die Realität um – von der ersten Idee über die handwerklich perfekte Ausführung bis hin zur blitzblanken Übergabe. Für die eingehende Beratung, um die individuellen Vorstellungen in eine budgetgemäße und detaillierte Planung umzusetzen, nimmt sich der Meister viel Zeit. Persönliche Begleitung und Beratung gibt es auch bei Besuchen der maßgeblichen Badausstellungen, in denen sich die Kunden von den technischen und ästhetischen Möglichkeiten inspirieren lassen können. Die Koordination der Arbeiten und der entsprechenden Fachleute – von den Maurern und den Installateuren über die Elektriker und Fliesenleger bis zu den Kräften, die sich um die Endreinigung kümmern – übernimmt der Meisterbetrieb und bietet damit alles aus einer Hand. Im Notfall ist das Team der Firma für die Kundschaft telefonisch rund um die Uhr erreichbar.

Doch nicht nur die großen Aufträge übernehmen die Experten von Adam Haustechnik, schließlich sind sie bei kleineren Alltagsprojekten mit derselben Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit und Freundlichkeit im Einsatz. „Wir kommen auch, wenn nur ein Wasserhahn tropft“, sagt der 50-jährige Gas- und Wasserinstallateurmeister, der im Meisterprüfungsausschuss der Bremer Handwerkskammer aktiv ist.

Neben Privatleuten zählen viele namhafte Unternehmen, Industriebetriebe und Institutionen zu den Auftraggebern des Utbremer Innungsbetriebs. Auch mit der Sanierung und Modernisierung historischer sowie mitunter denkmalgeschützter Objekte hat das Team von Adam Haustechnik viel Erfahrung. In der hauseigenen Werkstatt fertigen die Experten bei Bedarf passgenaue Spezialanfertigungen – wie Regenrinnen, Dach- und Erkereinfassungen – außerhalb der Norm an.

Das Team ist der Star

Dass Adam und seine Mitarbeiter für spannende Herausforderungen besonders zu haben sind, hat sich in der Stadt herumgesprochen. Ein aktuelles Beispiel ist der Umbau eines Bunkers, der zurzeit mit Heizung, Fotovoltaik- sowie Lüftungsanlage, Brandschutz und sanitären Anlagen bewohnbar gemacht wird. Neben solch großen Projekten sind die Handwerker aus der Kohlenstraße zudem gefragt, wenn es sich um Spezialaufträge im Kleinformat handelt: Für die jungen Bremer haben sie bereits viele Kindergärten und Krippen der Stadt mit alters- und richtliniengerechten Sanitärräumen ausgestattet.

Dies alles wäre nicht möglich ohne das zwölfköpfige Team an Profis, das fachlich und menschlich Hand in Hand arbeitet. Und dazu kann sich Firmengründer Adam jeden Tag gratulieren.

Adam Haustechnik GmbH, Kohlenstraße 6, 28217 Bremen; das Büro ist montags bis donnerstags von 7.15 bis 16.15 Uhr sowie freitags von 7.15 bis 12.30 Uhr geöffnet; weitere Informationen sind unter Telefon 0421 / 38 06 80, per E-Mail an info@adam-hls.de sowie unter adam-hls.de erhältlich.