Die Schlafexperten Heiner Duschneit, Christina Bullwinkel, Gabriela Lameter und Tim Heintzen (v.l.) locken mit satten Rabatten. (Roland Scheitz)

„Tschüss Wall – Hallo Schwach-­

hausen“, lautet seit einigen Wochen das Motto im Bettenhaus Uwe Heintzen. Nach fast 30 Jahren verabschieden sich Bremens Experten für einen guten Schlaf von ihrer Adresse Am Wall 165–167.

Der Countdown läuft auf Hochtouren: Noch exakt drei Tage haben die Kunden Zeit, um den Umzugshelfern die Arbeit zu erleichtern. Zum Endspurt wurden die Preise im gesamten Sortiment noch einmal um bis zu 50 Prozent, mitunter sogar mehr, herabgesetzt. Reduziert sind hochwertige Bett­systeme und Matratzen, edle Bettwäschegarnituren, traumhafte Kissen und Decken sowie zahlreiche Möbel aus der Ausstellung.

Was im Bestand des überregional renommierten Fachgeschäfts nie zu finden war, ist Ware zweiter Klasse. Denn seit fast 40 Jahren steht das Bettenhaus Uwe Heintzen für höchste Qualität und Kompetenz.

In zweiter Generation führen die Brüder Tim, Kay und Jan Heintzen das 1981 gegründete Familienunternehmen mit Standorten in Bremen und Oldenburg. Gemeinsam halten sie eine umfassende Auswahl an hochwertigen Produkten rund um das Bett sowie eine moderne Anmesstechnik zum Optimieren von Schlafsystemen vor. Gemäß ihrer Unternehmensphilosophie legen sie größten Wert auf gute Kundenberatung, außergewöhnlichen Service und individuelle Problemlösungen.

In der Daunenmanufaktur werden Daunen- und Federprodukte professionell gereinigt und aufgearbeitet. Zudem fertigt der Betrieb im hauseigenen Atelier exklusive Federkissen und Daunendecken in Handarbeit.

Vor 28 Jahren bezog das Fachgeschäft die Räume Am Wall. Die Entscheidung zum Umzug habe sich die Familie nicht leicht gemacht, sagt Tim Heintzen: „Wir fühlen uns mit diesem besonderen Standort sehr verbunden.“ Wie sich die Lage dort verändert, werde man daher auch von Schwachhausen aus mit großem Interesse verfolgen, erläutert Heintzen. „Ich bin überzeugt, dass sich der Wall mit dem neuen Wallkontor und der Passage langfristig wieder zu einer beliebten sowie belebten Einkaufs- und Genussstraße entwickelt.“

Die Geschichte des Bremer Standorts des Bettenhauses Uwe Heintzen geht ab der zweiten Oktoberhälfte in der Schwachhauser Heerstraße 367/Ecke Bürgermeister-Spitta-Allee weiter. Das Team ist davon überzeugt, dass Stammkunden und denen, die es werden möchten, die neue Adresse ebenso gut gefällt wie ihm. „Wir beziehen moderne, barrierefreie Räume in exponierter, gut erreichbarer Lage, mit der Haltestelle der Linie 4 vor der Tür und eigenen Parkplätzen“, erläutert Heintzen. Dort finden die Kunden ihre vertrauten Ansprechpartner wieder sowie alle Dienstleistungen und Sortimente, die sie vom Wall kennen und schätzen.