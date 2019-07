Von der langjährigen Erfahrung und dem umfassenden Know-how der Küchenberater Vico Liegmann und Manuel Wietzke (v.l.) profitieren die Kunden von der ersten Beratung bis zur Endabnahme. (Roland Scheitz)

Im April hat das Bremer Unternehmerpaar die Geschäftsführung des außergewöhnlichen Küchenstudios übernommen, das seither unter dem Namen Küchen am Wall firmiert.

Ihren Sinn für Qualität und Ästhetik haben die beiden bereits vielerorts in der Stadt unter Beweis gestellt. Zu den Referenzen ihres Bauunternehmens Tektum Holding gehört zum Beispiel das Projekt

Stephanitor. Die markante Silhouette der packhausähnlichen Gebäude am Weserufer zeigt die junge und moderne Interpretation

regionaler Bautradition.

Die Küchen der Premiummarke SieMatic bieten höchste Qualität und tolles Design. (Roland Scheitz)

Seit 90 Jahren steht der Name SieMatic für richtungsweisende Innovationen und zeitlos elegantes Design. Das Familienunternehmen aus Löhne zählt zu den international bekanntesten Botschaftern hochwertiger deutscher Markenqualität. Der Wall ist die einzige Repräsentanz der Premiummarke für Bremen und die Region.

Umfassender Service

„Durch unsere Tätigkeit in der Baubranche interessieren wir uns seit jeher für die Ausstattung der Objekte“, sagen Kersten und Jens Renkwitz übereinstimmend. „In diesem Zusammenhang lernten wir SieMatic-Küchen kennen und lieben. Die Marke überzeugt uns rundum: mit der Qualität der Fertigung, dem tollen Design und der großen Vielseitigkeit, die so gut wie jeden Geschmack abdeckt.“ Als sich die Gelegenheit ergab, das Küchenstudio am Wall zu übernehmen, musste das Unternehmerpaar nicht lange überlegen: „Als Bremer sehen wir darin eine tolle Chance, unsere Stadt mit den besten Küchen zu versorgen“.

Das operative Geschäft überlassen sie einem Team, das Kompetenz und Erfahrung mit Kreativität und Leidenschaft für Design verbindet. Andrea Werner hält die organisatorischen Fäden im Studio-

Office zusammen. Vico Liegmann und sein Kollege Manuel Wietzke sind Spezialisten für individuelle Wünsche. Als persönliche Ansprechpartner stehen die beiden Küchenberater ihren Auftraggebern vom ersten Brainstorming über die Koordination handwerklicher Vorarbeiten bis zur Endabnahme zur Seite – und garantieren ihnen damit, was andere oft nur versprechen. „Service von A bis Z ist bei uns keine Werbephrase. Unsere Kunden können sich darauf verlassen: Wir kümmern uns wirklich um alles “, erläutert Liegmann, Branchenprofi seit fast 30 Jahren. „Wir planen jede einzelne Küche mit derselben Sorgfalt und demselben Ehrgeiz, als wenn es unsere eigene wäre.“ Dieser außergewöhnliche Anspruch hat sich nicht nur bei den Privatkunden herumgesprochen. „Weil wir aus jedem Projekt das Beste herausholen, werden wir auch von Architekten und Bauträgern weiterempfohlen“, sagt Wietzke.

„Am liebsten das Beste“, lautet das Firmenmotto von SieMatic. Auf den mehr als 200 exklusiv sanierten Quadratmetern des Jugendstilhauses Am Wall 175 zeigen sich Musterbeispiele für persönliche Küchenträume. Die Kollektion Pure ist schnörkellos-minimalistisch und auf das Wesentliche reduziert, Urban repräsentiert die Lust am überraschend Unkonventionellen und Classic interpretiert traditionelles Küchendesign auf zukunftsweisende Art. Auf Basis dieser drei Stilwelten lassen sich Unikate nach Wunsch bis ins kleinste Detail planen. Neben den Produkten der Premiummarke zeigt das Team seiner Kundschaft gern auch weitere inspirierende

Alternativen. Gemeinsam ist allen Küchen, dass sie sich als nachhaltige Investitionen in jahrzehntelanger Freude bezahlt machen: exzellent in handwerklicher Qualität, technisch der Zeit weit voraus und mit größter Begeisterung für außergewöhnliches Design gefertigt.

Küchen Am Wall hat montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 14 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 24 47 63 17 sowie unter www.siematic-am-wall.de.