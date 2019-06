Skurriles Faltradrennen mit Dresscode: Die Fahrer treten zumeist in kurzer Hose, Hemd, Sakko, Krawatte und Helm an. Das beste Outfit wird von der Jury belohnt. (German Folding Bike Open)

Die Rede ist von Zweirädern jeglicher Couleur und Bauart, die etwas gemeinsam haben: Sie können sich bei Bedarf ganz klein machen. Der Wall ist Schauplatz der German Folding Bike Open, ausgerichtet vom Bremer Team Element of Sports. In diesem Jahr spielen dabei ein legendärer Pokal und eine echte Werder-Legende eine Rolle.

Bei dem kuriosen sportlichen Wettkampf messen sich Radler aus ganz Deutschland mit viel Ehrgeiz und noch mehr Vergnügen. Angemeldet haben sich laut Organisator Jens Heeren Falt- und Klappradliebhaber aus München, Landshut, Kaiserslautern, Berlin, Nürnberg, Bottrop, Dortmund, Duisburg,

Bielefeld, Osnabrück, Köln, Leer, Hannover, Hamburg, Bremerhaven und Oldenburg. „Mit dem Asphaltprinzen und Steve Steelsucker sind zwei Bremer im Teilnehmerfeld, die zu den schillernsten Figuren der bundesweiten Klappradrennszene gehören“, sagt Heeren. Der Dresscode ist Ehrensache: Angetreten wird stilvoll in Hemd, Krawatte, Sakko, Shorts und Helm– erfahrungsgemäß gern auch in Schottenrock oder Gardeuniform. Originalität wird von der Jury honoriert: Dem Träger des besten Outfits winkt ein attraktiver Preis.

Ab 10.30 Uhr fahren sich die

111 registrierten Teilnehmer warm. Gestartet wird um Punkt 11 Uhr an der Bischofsnadel – nach der aufregenden Le-Mans-Methode: Losrennen, Rad falten, abfahren. Die 2,15 Kilometer lange Rundrennstrecke führt vom Wall in die Wallanlagen Richtung Goethe-Theater und Kunsthalle zurück auf den Wall, und muss innerhalb von 44 Minuten so oft wie möglich durchfahren werden. Diejenigen Fahrer mit den meisten Runden qualifizieren sich für die Play-Off-Finalrunde und treten um 11.45 Uhr im Rennen um die GFBO-Championship 2019 an.

Um 12.30 Uhr wird es noch einmal spannend. Dann tragen besonders ambitionierte Aktive in Zweikämpfen den 100-Meter-DFB-

Pokalsprint unter sich aus. Der allerschnellste Rennfalter bekommt um 14.30 Uhr die exklusive Gelegenheit, beim Siegerfoto den originalen DFB-Pokal in den Händen zu halten – eine großzügige Leihgabe aus Bremens Silberschmiede Koch & Bergfeld Corpus. Überreicht wird der kostbare Pokal nicht von irgendwem, sondern von Werder-Legende Jonny Otten – seines Zeichens Deutscher Meister und Europapokalsieger der Pokalsieger.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.foldingbike-race.de.