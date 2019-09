Mehr als jeder zweite Jugendliche hat eine Zahnspange. Tipps zur optimalen Pflege gibt es am Tag der Zahngesundheit. (proDente e.V.)

Seit 1991 macht an diesem Datum der Tag der Zahngesundheit (TdZ) auf Themen rund um die Mundgesundheit aufmerksam. So auch am morgigen Mittwoch. Deutschlandweit findet in Zahnarztpraxen, Apotheken, Dentallaboren sowie bei Krankenkassen eine Vielzahl an Veranstaltungen und Aktionen statt. Im Zentrum steht dabei die Prävention, also die Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen. Der Aktionstag setzt auf eine breite Aufklärung in der Bevölkerung, insbesondere durch praxisnahe Tipps. Mit dem diesjährigen Motto

„Gesund beginnt im Mund –Ich

feier’ meine Zähne!“ richtet sich der TdZ explizit an Jugendliche.

Wenn aus Kindern Teenager und später junge Erwachsene werden, übernehmen sie Stück für Stück mehr Verantwortung für sich selbst und für ihre Gesundheit. Mit dem speziellen Informationstag möchte der Aktionskreis zum Tag der Zahngesundheit, dem rund 30 Institutionen aus Gesundheitswesen und Politik angehören, junge Menschen motivieren, dabei auch an ihre Mundhygiene zu denken.

Zähneputzen ist das A und O für die Mundgesundheit – in jedem Alter. (Christin Klose, dpa-tmn)

Insgesamt ist es um die Mundgesundheit der Jugendlichen bereits sehr gut bestellt: Gemäß der fünften Deutschen Mundgesundheitsstudie aus dem Jahr 2016 sind acht von zehn der zwölfjährigen Kinder heute kariesfrei – doppelt so viele wie 1997. Damit ist Deutschland bei der Zahngesundheit von Jugendlichen zusammen mit Dänemark internationaler Spitzenreiter. Dieser Erfolg geht auf die breite Nutzung von fluoridhaltigen Zahnpasten, regelmäßige Kontrollbesuche in der Zahnarztpraxis, die Versiegelung der Backenzähne sowie eine flächendeckende Gruppenprophylaxe in Kitas und Schulen zurück.

Auch die aktuelle Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland bestätigt dies: Mit rund 80 Prozent setzt die Mehrheit der jungen Leute die Empfehlungen zur Zahnputzhäufigkeit um und geht regelmäßig zum Zahnarzt. „Die Zahnmedizin zeigt damit beispielhaft, dass Prävention, die früh greift, gesundheitliche Ungleichheiten reduzieren, wenn auch nicht vollständig beseitigen kann“, sagt Prof. Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer. Denn trotz der positiven Ergebnisse ist Karies eine der häufigsten Erkrankungen im Jugendalter. Und auch Zahnfleischentzündungen bei Teenagern gilt es zu begegnen. Ein Grund mehr, die Wichtigkeit der Prävention, insbesondere der Individualprophylaxe, hervorzuheben: „Unser Appell an Jugendliche lautet: Nutzt auch in der sicher nicht immer einfachen Phase der Pubertät weiter die zahnmedizinischen Angebote der Krankenkassen, um die gute Mundgesundheit mit in das Erwachsenenalter zu nehmen“, sagt Dr. Michael Kleinebrinker,

Referatsleiter beim Spitzenverband Bund der Krankenkassen.

Der diesjährige Tag der Zahngesundheit macht sich dafür stark,

Jugendlichen das nötige Know-how rund um die Zahnpflege zu vermitteln. Wie putze ich meine Zähne richtig? Spielt es dabei eine Rolle, ob ich eine Zahnspange, Zahnschmuck oder ein Zungenpiercing trage? Wie hängen Ernährung und Mundgesundheit zusammen? Welche zahnmedizinischen Leistungen stehen mir zur Verfügung und wie oft kann ich sie in Anspruch nehmen? Das sind einige der Fragen, die in diesem Jahr bei den bundesweit stattfindenden Events sowie auf der Instagram-Seite des TdZ www.instagram.com/tdz2509 im Fokus stehen.

Weitere Informationen zum Tag der Zahngesundheit und Veranstaltungen in der Nähe gibt es im Internet unter www.tagderzahngesundheit.de.