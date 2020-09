Im Herbst sollte Dünger nutzen, dessen Zusammensetzung auf den Bedarf der Pflanzen in dieser Zeit abgestimmt ist. (Hauert)

Damit die Pflanzen sich wieder erholen und gut durch den Winter kommen, sollte man ihnen jetzt eine kleine Stärkung gönnen.

„Für den Rasen gehört die herbstliche Düngergabe zu den wichtigsten Pflegemaßnahmen des Jahres“, sagt Ludwig Eberspächer, Gartenbauingenieur beim Düngerspezialisten Hauert Manna. „Zu beachten ist dabei, dass man ein Präparat verwendet, das nicht zu viel Stickstoff enthält. Denn dieser regt das Wachstum der Halme stark an. Sie würden in den folgenden Monaten in die Höhe schießen, weich und dadurch anfällig werden für Frostschäden und die typischen Winterkrankheiten. Deshalb lässt man die Düngemittel, mit denen man seinen Rasen im Frühjahr und Sommer versorgt, besser im Keller.“ Stattdessen sollte man am Ende der Vegetationsperiode lieber auf Produkte wie den „Manna Rasendünger Herbst und Saat“ zurückgreifen, deren Zusammensetzung auf den Bedarf der Graspflanzen in dieser Zeit abgestimmt ist. Vor allem Kalium und Phosphat werden jetzt benötigt. Kalium erhöht die Salzkonzentration im Zellsaft und senkt damit dessen Gefrierpunkt. Es wirkt wie ein natürliches Frostschutzmittel und sorgt für eine maximale Winterhärte. Phosphat fördert das Wurzelwachstum und gewährleistet so, dass die Gräser in den kalten Monaten gut versorgt sind und ein schönes Grün zeigen.

„Von September bis Anfang November kann der Herbstrasendünger ausgebracht werden“, sagt Eberspächer. „Besonders gleichmäßig verteilen lässt sich das Granulat mit einem Streuwagen auf dem trockenen Rasen. Etwa 30 Gramm pro Quadratmeter reichen aus. Nach der Düngergabe sollte die Fläche immer gut gewässert werden, es sei denn, für den gleichen Tag sind sowieso noch Regenschauer angesagt. So versorgt werden die Gräser winterfit und können im nächsten Frühjahr wieder richtig durch­starten.“