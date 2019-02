Wer ein Haus aus dem Bestand kaufen möchte, sollte auf die Expertise von Sachverständigen nicht verzichten. (Arno Burgi, picture alliance / dpa)

Sei es, dass es in der gewünschten Lage kein geeignetes Baugrundstück gibt oder dass die Kosten für den Grundstückskauf sowie den Aufwand für einen Neubau abschrecken. Der Erwerb einer bestehenden Immobilie ist dann oft eine sinnvolle Alternative, selbst wenn der Käufer Kompromisse hinsichtlich der Gestaltung des Grundrisses oder der Ausstattung eingehen muss.

Damit der Hauskauf die Erfüllung eines Traums und nicht der Beginn eines Albtraums wird, ist es sinnvoll, einen klaren Kopf zu bewahren und sich für alle fachlichen Fragen, in denen man selbst nicht wirklich sicher ist, kompetenten Rat einzuholen. Vor Abschluss eines Kaufvertrags prüfen beispielsweise Sachverständige für Immobilienbewertung, ob der veranschlagte Preis überhaupt angemessen ist.

Rechte anderer beachten

Auf den Wert eines Grundstücks haben viele Faktoren Einfluss. Die Lage spielt dabei eine große Rolle. Viele Kaufinteressenten schätzen einen Blick auf das Wasser oder wollen abseits der Hauptstraßen wohnen. Andererseits sollten Einkaufsmöglichkeiten, Kindergärten und Schulen gut erreichbar sein, wenn möglich ohne Auto. Wer jedoch direkt neben einem Supermarkt wohnt, kommt weder um den Lieferverkehr zu nachtschlafender Zeit noch um die Geräusche durch an- und abfahrende Fahrzeuge und Türenklappen herum.

Zu den auf den ersten Blick weniger deutlichen Einflussgrößen zählen Rechte und Lasten, insbesondere wenn sie im Grundbuch unter den Eigentumsverhältnissen eingetragen sind. Hierzu gehören beispielsweise Wohnrechte, Nießbrauchsrechte oder Altenteile, aber auch Leitungs- und Wegerechte. Beim Einfluss von Wohn- oder Nießbrauchrechten auf den Kaufpreis kommt es darauf an, in welchem Umfang das Recht die Bedürfnisse des Käufers einschränkt. In einem Haus mit vier Wohnungen ist das Wohnrecht an einer Wohnung zum Beispiel weniger belastend als in einem Einfamilienhaus. Und wenn der Wohnungsberechtigte erst 30 Jahre alt ist, kann sich jeder ausrechnen, dass er dieses Recht länger nutzen wird als ein Wohnungsberechtigter im Rentenalter.

Wer die Wahl zwischen einem Grundstück hat, auf dem ein Leitungsrecht ein Drittel der Grundstücksfläche unbebaubar macht, und einem Grundstück ohne derartige Einschränkungen, wird in seiner Entscheidung kaum zögern – und für ein mit diesem Leitungsrecht belastetes Grundstück deutlich weniger zahlen. Wegerechte erlauben Dritten, das Grundstück zu Fuß oder mit Kraftfahrzeugen zu überqueren. Je nach vertraglicher Vereinbarung kann eine solche Nutzung zu einer erheblichen Störung führen und das Wohlbefinden stark beeinträchtigen. Und die Nachteile aus der Pflicht zur Verkehrssicherung – wie die Räumpflicht bei Schnee oder Eis – oder wegen höherer Instandhaltungsaufwendungen wiegen ebenfalls schwer. Immobiliensachverständige prüfen, ob solche Rechte dinglich gesichert sind, also im Grundbuch stehen, welche vertraglichen Vereinbarungen dazu getroffen wurden und wie sie sich auf den Grundstückswert auswirken.

Auch Baulasten, das sind baurechtliche Verpflichtungen gegenüber der Stadt oder Gemeinde, beeinflussen den Wert eines Grundstücks. Baulasten können beispielsweise wegen fehlender Grenzabstände oder einem Mangel an Stellplätzen erforderlich werden. Ein Beispiel: Ist das Nachbargebäude zu dicht an die Grenze gebaut, kann der erforderliche Abstand auf dem angrenzenden Grundstück vorgehalten werden, das dann entsprechend weniger Baufläche hat. Das ist unter Umständen ein Nachteil, wenn man sein Haus ausbauen möchte.

Nötig ist ebenfalls ein Blick auf Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge: Offene Beiträge können einem Immobilienkäufer bei knapp kalkulierter Finanzierung Bauchschmerzen bereiten. Deshalb sollte dieser Punkt vor einer Kaufentscheidung unbedingt abgeklärt werden.

Um Umfang und Kosten für die Beseitigung von Schäden einzuschätzen, stehen Interessenten Sachverständige für Schäden an Gebäuden zur Seite. Ob Feuchtigkeit im Keller, überalterte Elektro- und Wasserleitungen, unzureichende Dämmung oder die Einschätzung von Rissen oder Schimmel – zu all diesen Fragen können Experten für Bauschäden Antworten nach den Ursachen und über die Kosten zur Beseitigung geben. Gleiches gilt für die Einschätzung, ob handwerkliche Arbeiten fachgerecht oder laienhaft ausgeführt wurden und ob sich daraus möglicherweise Probleme für die Immobilie ergeben. Empfehlenswert ist zudem, Verträge über Bauleistungen und die Ausführung dieser Arbeiten im Rahmen einer baubegleitenden Qualitätsüberwachung von einem Sachverständigen auf Richtigkeit und fachgerechte Abwicklung prüfen zu lassen.

Wer eine Eigentumswohnung erwerben möchte, sollte außerdem die Protokolle der jüngsten Eigentümerversammlungen einsehen und sich über Instandhaltungsrücklagen sowie Instandsetzungs- und Modernisierungsvorhaben informieren. Eine Immobilie mit hohem Modernisierungs- und Sanierungsbedarf und gleichzeitig schmaler Instandhaltungsrücklage kann sich schnell zu einer unerquicklichen Angelegenheit entwickeln.

Kostenlose Checkliste

Für die Wahl eines Sachverständigen stehen Interessenten die Verzeichnisse der örtlichen Industrie- und Handelskammern oder Handwerkskammern zur Verfügung. Auch der Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger bietet unter www.bvs-ev.de ein Verzeichnis seiner Mitglieder, die alle öffentlich bestellt und vereidigt oder vergleichbar qualifiziert und in unterschiedlichsten Sachgebieten tätig sind. Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige haben sich mit ihrem Eid zu Unabhängigkeit, Objektivität und Sorgfalt verpflichtet und den Nachweis der besonderen Sachkunde erbracht. Wer überprüfen möchte, ob ein Wertgutachten für eine Immobilie diesen Namen tatsächlich verdient, kann sich im Internet die um­fassende „Checkliste zur Qualitätsprüfung von Wertermittlungs­gutachten“ unter www.bvs-ev.­

de/downloads/fachinformationen kostenlos herunterladen.