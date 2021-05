Barbara und Bernhard Reinfelder (Roland Scheitz)

Seit sieben Jahren bereichern Barbara und Bernhard Reinfelder die Nachbarschaft am Wall und begeistern einen wachsenden Kundenstamm für ihre Mode. Nun ist Zeit und viel Raum für gute Neuigkeiten.

PESERICO steht für edle Materialien, hohe Schneiderkunst und italienische Stilsicherheit. Die lässig-elegante Mode des Familienunternehmens entsteht vom ersten Entwurf bis zur letzten Ziernaht in Venezien. Die Designs sind klassisch-modern mit hervorragenden Passformen und exquisiten Details: Die neuen Kleider, Hosen, Jacken, Chinos, Blusen und Polos aus schimmerndem Leinen, ägyptischer Baumwolle, fließender Seide sowie luftigleichten Wollstoffen in ihrer natürlichen Farbpalette machen viel Lust auf Frühlings- und Sommertage. Sie sind gemacht für Frauen und Männer, die in jeder Situation gut gekleidet sein möchten. „Wir haben uns die Kollektionen angeschaut und wussten sofort: Das passt zu uns. Das passt zu Bremen”, sagt Bernhard Reinfelder.

In Bremen verliebt

„Auffällig unauffällig”: Mit dieser modischen Philosophie liegen die Reinfelders goldrichtig. „Unsere Kundinnen und Kunden möchten keinen trendigen Schnickschnack und Bling-Bling. Sie schätzen Mode, die durch Qualität und Verarbeitung besticht, die man nicht an jeder Ecke sieht und die mehr als eine Saison tragbar ist”, sagt Barbara Reinfelder. Mit dem deutschlandweit einzigen inhabergeführten windsor. Store haben die Inhaber den Geschmack der Bremer getroffen. „Design von morgen für Leute von heute”, lautet das Motto des Unternehmens, das mit seinem Anspruch, Tradition sowie Innovation zu verbinden und zeitlose Klassik immer neu zu interpretieren, stets mit der Zeit gegangen ist. Das heißt aktuell: Man darf es ruhig lässig angehen. Die komfortablen Culottes, Bermudas und Marlenehosen, ­kuschelige Hoodies, Overshirts sowie Workwearjacken tragen einer Zeit Rechnung, in der die Trennung zwischen Beruf und Freizeit oft aufgehoben ist.

Dass auch das windsor. Sortiment nun deutlich vergrößert werden konnte, ist die zweite erfreuliche Nachricht. Mitte 2019 ging es um einen neuen Mietvertrag für das Geschäftshaus Am Wall. „Aufgrund des Wachstums brauchten wir eine größere und breitere Warenpräsentation, aber auch zusätzliche Lagerfläche”, sagt Bernhard Reinfelder. Mit dem Vermieter Helmut Köppe einigte man sich auf eine bessere Lösung: Ein Kaufvertrag wurde unterschrieben. Vergangenen Jahres haben die Reinfelders ihr Geschäftshaus Etage für Etage umfassend und mit viel Sensibilität für die historischen Details sanieren lassen.

Bereits bei ihrem ersten Besuch in den 1990er-Jahren hatten sie sich in Bremen verliebt, berichten Barbara und Bernhard Reinfelder. 2013 entschieden sie sich, von der Nordseeinsel Föhr umzuziehen. Sie fanden ihr Traumhaus am grünen Stadtrand mit genug Auslauf für Golden-Retriever-Hündin und Kundenliebling Kleo. Am Wall ­haben sie zudem den schönsten Arbeitsplatz gefunden, den man sich vorstellen könne, betonen sie. Daran haben auch die schwierigen Umstände nach dem Brand bei Harms und die Monate des Lockdowns nichts ändern können. „Wir sind hierhergekommen, weil wir wissen, dass sich der Wall in den kommenden Jahren sehr positiv entwickeln wird.”

Modehaus B+B REINFELDER, Am Wall 147; weitere Informationen gibt es unter Telefon 22 38 00 57.