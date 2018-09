Aber darauf können sich die Kunden auf jeden Fall verlassen: Ihre Lieblingsadressen sind nach wie vor problemlos zu erreichen.

Wer mit dem Auto kommt, findet bequeme Parkmöglichkeiten direkt vor den Ladentüren. Zusätzlich warten wenige Meter vom Wall entfernt mehr als 400 Parkplätze im Breparkhaus Am Dom (früher Violenstraße). Am besten lassen sich die vielen guten und schönen Dinge in den Fachgeschäften in Schrittgeschwindigkeit entdecken. Ein Schaufensterbummel ist unter dem schützenden Wall-Dach bei jeder Wetterlage gemütlich. In der Mittagspause, zum genussvollen Tagesabschluss und in den Pausen zwischendurch sind die gastronomischen Adressen am Wall immer eine gute Empfehlung.

Die große Baustelle, auf der zurzeit das Wallkontor in die Höhe wächst, hatte gerade erst wieder für beide Fahrspuren Platz gemacht, als im August die Verkehrsänderung in Kraft trat. Die Stadt ordnet nun den Herdentorsteinweg neu, um ihn für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger sicherer und komfortabler zu gestalten. Im Sinn der Stadtbesucher will sich das Amt für Straßen und Verkehr beeilen. Die Arbeiten sollen noch vor Beginn des Weihnachtsgeschäfts im November beendet sein.