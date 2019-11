So viel Tageslicht wie möglich hilft dabei, Stimmungstiefs vorzubeugen. Auch die kalte Jahreszeit bietet spannende Reize für Spaziergänge. (Pavel Klimenko, Pavel Klimenko - 123rf)

Das gilt für die körperliche wie die psychische Verfassung – und ist ein guter Anlass, besonders auf die Gesundheit achtzugeben.

Ob Herbstblues, Winterdepression oder Saisonal Abhängige Depression (SAD) – das jahreszeitliche Tief ist unter mehreren Namen bekannt. Die Ursache für derartige Stimmungslagen sei, dass der Körper in den düsteren Monaten aufgrund des Lichtmangels größere Mengen des Schlafhormons Melatonin bildet, erläutert der Bundesverband der Barmer GEK. Zugleich vermindere er die Produktion des Glückshormons Serotonin, das für positive Stimmung sorgt.

Daher sollte man so viel Tageslicht wie möglich aufnehmen. Auch bei bedecktem Himmel und bei Regen sei das möglich, betont die Verbraucherzentrale Bremen. Bewegung, etwa in Form von Spaziergängen, Joggingrunden oder Fahrradtouren, sei ebenfalls wirkungsvoll, um der SAD und ihren Verwandten vorzubeugen. Erhöhte Vorsicht ist jedoch geboten, sobald es rutschig oder matschig auf den Wegen ist. So rät die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie in diesen Fällen zu Schuhen mit ausreichend Profil. Bei extremem Wetter sollte man gar auf Schuhen mit Spikes setzen, um Stürze und damit Verletzungen zu vermeiden.

Verlockend süß

Die winterlich gedämpfte Stimmung macht sich oftmals in einem gesteigerten Konsum von süßer, sehr kohlenhydratreicher Nahrung bemerkbar. Das schlägt sich wiederum meist auf der Waage nieder. Um erstaunten bis entsetzten Momenten zu entgehen, empfiehlt die Verbraucherzentrale diese Maßnahmen: Gegen die Antriebslosigkeit kann der Genuss von frischem Gemüse, Hülsenfrüchten, Bananen, Datteln, Feigen, Nüssen und Fisch helfen. Von zu viel Käse, Milch und Fleisch rät sie hingegen ab.

Doch auch diejenigen, die nicht von Winterdepression betroffen sind, machen dieser Tag durchaus Fehler in ihrer Ernährung. Häufig geht die Schlemmerei auf dem Freimarkt in vorgezogene Adventsnaschereien im November über, gefolgt von Kalorienreichem auf dem Weihnachtsmarkt und üppigem Essen an den Festtagen. Zum Jahreswechsel nehmen sich viele schließlich vor, wieder an Gewicht zu verlieren. Nicht jeder hält diesen guten Vorsatz lange durch – letztlich grüßt nur allzu oft der berüchtigte Jo-Jo-Effekt. Um daher häufigem Über-die-Stränge-Schlagen entgegenzusteuern, lassen sich etwa ballaststoffreiche Vollkornprodukte in das Frühstück integrieren. Vollwertiges Brot sowie Hafer- und Dinkelflocken sättigten lang anhaltend, erläutert die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. So greift man nicht bereits am Morgen zum Spekulatiusteller in der Firma. Um dem großen Plätzchenkonsum auch über den weiteren Tag zu widerstehen, bieten sich Salate und Boxen mit Obst für die Pause zwischendurch an. Abends sorgen vorgekochte Mahlzeiten nach eigenen Essensplänen auf einfache Weise dafür, dass die Familie die saisonalen Schleckereien ausbalanciert.

Auch Hygiene ist ein wichtiger Aspekt, um gesund durch den Winter zu kommen. Möchte man sich in den kommenden Wochen und Monaten keine Erkältung einfangen, sollte man daher auf aktive Vorbeugung setzen. Neben der Stärkung des Immunsystems durch gute Ernährung, Bewegung und Verzicht auf das Rauchen empfiehlt sich konsequente Reinlichkeit. Denn Viren übertragen sich etwa über Gegenstände wie Türgriffe und Treppengeländer. Mehrmals täglich je eine halbe Minute lang die Hände mit Seife zu waschen, schaffe Abhilfe, legt die Bundesapothekerkammer der Bevölkerung nah. Um besonders vorsichtig zu sein sollten ihr Gesicht möglichst wenig mit ihren Händen berühren, um etwaige Viren von Mund, Nase und Augen fernzuhalten.

20 Grad sind genug

Eine weitere Herausforderung für das Immunsystem sind stark überheizte Büros und Wohnräume. In Sachen Raumtemperatur empfiehlt die Bundesapothekerkammer, die Marke von 20 Grad nicht zu überschreiten. Denn erhöhte Wärme trocknet die Luft und damit die Schleimhäute aus. Erkältungsviren können dann leichter in den Körper eindringen. Für ein gesundes Raumklima gilt es daher, Arbeits- wie Wohnräume auch im Winter drei bis vier Mal täglich für jeweils zehn Minuten zu lüften.

Auch Stress allein kann krank machen. Denn die Psyche hat einen großen Einfluss auf das körperliche Wohlbefinden. Die Vorweihnachtszeit mit all ihren Verabredungen, Veranstaltungen und Geschenkekauftouren empfinden viele als beschwerlich. Wer zum Fest fit und erholt sein möchte, verteilt die Vorbereitungen daher am besten frühzeitig so gerecht wie möglich innerhalb der Familie und überlädt seinen Terminkalender im Advent besser nicht.

Täglich daheim praktizierte Entspannungsmethoden – etwa Meditation, Achtsamkeitsübungen oder autogenes Training – helfen dabei, vom Alltag abzuschalten. Die Deutsche Herzstiftung sieht insbesondere dann gesundheitliche Vorteile, wenn man sich auf den Atem und den eigenen Körper konzentriert. Diese Momente führten von den stressauslösenden Problemen weg.