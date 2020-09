Das Gelände der Gärten von Appeltern bietet den Besuchern unzählige Inspirationen. (Appeltern)

„Gehölze und Stauden brauchen einen feuchten Boden, damit sie gut anwurzeln und im Garten ‚Fuß fassen‘ können. Fehlt im Frühling wichtiger Niederschlag, wirkt sich das negativ auf ihre Entwicklung aus“, sagt Ben van Ooijen, Landschaftsgärtner und Betreiber der Gärten von Appeltern.

„Wer im Frühjahr pflanzt, muss öfter und länger gießen, damit der Boden nicht austrocknet und auch tiefere Bodenschichten Wasser bekommen. Ansonsten bilden die Gewächse nur ein flaches Wurzelwerk, wodurch sie trockenheitsempfindlicher sind.“ Der Mann weiß, wovon er spricht, denn er hat im Lauf von mehr als 30 Jahren mehrere Hundert Gärten angelegt, die meisten davon in der Größe von Privatgärten. „Wer es gut machen will, pflanzt im Herbst,“ lautet die Expertise des Gartenmissionars, die er in seinen Gärten, aber vor allem auch in ­Seminaren und Workshops mit besten Argumenten stützt.

Die Tage und somit auch der Boden bleiben im Herbst länger warm und meist auch feucht. Das fördert die Bildung tiefer und feiner Wurzeln, was die Pflanzen im Frühjahr resistenter gegen Trockenschäden macht, und lässt sie besser mit Wasser und Nährstoffen versorgen. Auch der Pflegeaufwand sowie der Stress für die Gehölze und Stauden werden durch eine Herbstpflanzung minimiert, da das Austreiben ganz natürlich erfolgen kann und ein Düngen komplett entfällt.

„Nur bei Gewächsen, die etwas frostempfindlich sind, rate ich, mit dem Setzen bis zum Frühjahr zu warten. Dann haben sie bis zum nächsten Winter mehr Zeit zum Anwachsen und überstehen die kalte Jahreszeit besser“, erläutert van Ooijen. „Das betrifft zum Beispiel Rhododendren, Hibiskus und Hortensien. Übrigens: Der Herbst ist auch ideal zum Teilen und ­Verjüngen von Stauden und ein Muss für das Pflanzen von frühjahrsblühenden Blumenzwiebeln und Knollen.“

In dem Schaugartenpark im niederländischen Appeltern gibt der Fachmann viele praktische Hinweise und Tipps rund um die Gestaltung des Grundstücks. Der Monat Oktober steht unter dem Thema „Den Garten auf das nächste Jahr vorbereiten“. Das umschließt neben der Pflanzung ebenso den Winterschutz verschiedener Gewächse sowie das Planen neuer Gartenelemente. Denn der Herbst bietet sich zugleich für die Realisierung von lang gehegten Gartenwünschen an, wie einem neuen Beet, einem neuen Sitzplatz oder einer neuen Terrasse. Mehr als 200 Schaugärten sind auf dem 22 Hektar großen Gelände zu bestaunen. Online stehen Pflanzpläne frei zur Verfügung, die Interessenten eine Orientierung für das Beet oder die Rabatte bieten. Hobbygärtner können damit auf bewährte Kombinationen setzen und sich sicher sein, dass die Stauden und Gehölze gleiche Standortansprüche haben und gut gedeihen.

Die Gärten von Appeltern liegen in der Nähe von Nimwegen, nicht weit hinter der Grenze, und haben im Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Kauf eines Online­tickets ist obligatorisch.

Weitere Informationen sind im Internet unter der Adresse appeltern.nl/de er­hältlich.