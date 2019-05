Eine kluge Wahl: viel Obst und Gemüse. (Florian Schuh und DPA, picture alliance/dpa)

Schlauer essen könnten wir uns jedoch nicht, sagen Experten. Brainfood sei ein trügerischer, nicht genauer definierter Werbebegriff, sagt Birgit Brendel, Referentin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Sachsen. „Es gibt allerdings Lebensmittel, die gut fürs Gehirn sind.“

Vitamin B12 ist einer von vielen Nährstoffen, die dem Gehirn auf die Sprünge helfen. „Dazu braucht es keine Wundermittel“, sagt Gunter Eckert, Professor für Ernährung in Prävention und Therapie an der Universität Gießen. Besonders wichtig sei eine ausgewogene Ernährung, die reich an Vollkornprodukten ist. Denn die lieferten langfristig Kohlenhydrate in Form von Glukose. Eckert: „Glukose ist der Brennstoff unseres Gehirns.“

Einfach nur Glukose einzunehmen, beispielsweise in Form von Traubenzucker, bringt aber nicht unbedingt etwas. Der Blutzucker steigt nach der Einnahme zwar zügig an, sinkt aber auch schnell wieder ab. Eckert empfiehlt stattdessen komplexe Kohlenhydrate, die langkettigen Vielfachzucker enthalten: Den verwertet der Körper nach und nach. Wer geistig fit bleiben möchte, sollte zudem darauf achten, ausreichend Eiweiße und Fette zu sich zu nehmen. „Besonders wichtig sind die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, ein wichtiger Baustein für das Gehirn“, sagt Eckert. Enthalten sind sie in fettem Seefisch wie Lachs oder Makrele.

Bei der Ernährung rät Eckert zu einer mediterranen Variante. Das heißt: „Sehr viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch, viele Milchprodukte und nur moderat Alkohol. Dazu kommen vor allem auch Nüsse und Olivenöl.“ Eventuell könne eine solche Ernährung sogar beim Kampf gegen Krankheiten wie Alzheimer helfen.

Monique Breteler kennt ebenfalls Hinweise darauf, dass die Ernährung Krankheiten wie Alzheimer beeinflussen könnte. Breteler leitet die Rheinland Studie, eine große Bevölkerungsstudie, die die Faktoren für gesundes Altern erforscht. Gut möglich also, dass Forscher in Zukunft tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Essen und Demenz finden – Brainfood im wahrsten Sinne des Wortes.