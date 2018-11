Wenn alle Geschenke eingekauft sind, sorgt ein Glühwein in der Innenstadt oder auf dem Weihnachtsmarkt nicht nur für Entspannung, sondern auch für vorweihnachtliche Stimmung. (BRITTA PEDERSEN, dpa)

Vom vierten Advent bis zum Heiligabend, der auf einen Sonnabend fällt, ist noch fast eine volle Woche Zeit für Besorgungen.

Grund genug, nicht in Stress und Hektik zu verfallen, sondern die Adventszeit mit allen Sinnen zu genießen. Mehr denn je sollten sich die Kunden nicht nur fragen, was sie kaufen – sondern auch wo und wie. Denn die Vielfalt, Unverwechselbarkeit und Lebendigkeit des Handels vor Ort hält einiges bereit.

Tatsächlich bereiten sich die meisten Deutschen außergewöhnlich vorausschauend auf Weihnachten vor. So gaben in einer Studie des internationalen Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte mehr als 50 Prozent der Befragten an, dass sie bereits im November – und mitunter sogar früher beginnen, die Weihnachtspräsente zu kaufen. Weniger als ein Zehntel der Befragten fällt laut Deloitte in die Kategorie der Last- Minute-Shopper, die erst in den letzten zehn Tagen vor Heiligabend auf Touren kommen.

Doch wie tief greifen die Konsumenten ins Portemonnaie? Beim Ifes-Institut für Empirie und Statistik gaben die Teilnehmer einer aktuellen Umfrage an, dass sie durchschnittlich rund 1,4 Prozent mehr für Weihnachtsgeschenke ausgeben werden als im vergangenen Jahr. Im Schnitt planen sie für die Geschenke etwa 472 Euro ein.

Gefühl nur vor Ort

In der Rangliste der beliebtesten Präsente unter dem Baum haben sich Gutscheine in den vergangenen Jahren den Spitzenplatz erobert: Sie werden von mehr als der Hälfte aller Befragten verschenkt. Kosmetikartikel, Bücher und Konzert- sowie Theaterkarten, Uhren und Schmuck, Spielwaren und Süßwaren folgen.

All dies können die Kunden längst bequem und rund um die Uhr online besorgen. Obwohl der Anteil des Internethandels am Gesamtumsatz von Jahr zu Jahr steige, bevorzuge die Mehrzahl der Konsumenten nach wie vor den Bummel durch die Fachgeschäfte,

Warenhäuser und Einkaufszentren vor Ort, berichten Studien. Als Erklärung gaben die Befragten an, dass sie die Artikel gern anschauen, anfassen, beurteilen – und nach dem Kauf ohne Wartezeit mitnehmen möchten. Statistisch belegt ist außerdem die hohe Wertschätzung für persönliche Beratung und fachkundige Unterstützung.

Gerade in der Weihnachtszeit tun Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen in den Städten viel dafür, ihren Kunden und Gästen den Aufenthalt zu einem attraktiven und angenehmen Erlebnis zu machen. Das gemütliche Flanieren durch die festlich geschmückten und illuminierten Einkaufsstraßen, das Miteinander bei einem Glas Glühwein oder Eierpunsch, die Düfte, Klänge und Farben der Weihnachtszeit: Stimmungsmacher wie diese lassen sich in keinem Katalog bestellen und sind unbezahlbar. Und vielleicht macht am Ende noch eine Runde auf einer Eisbahn den Weihnachtsbummel perfekt.