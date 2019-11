Ein gemütlicher Bummel über den Weihnachtsmarkt gehört für die meisten zum Geschenkekauf einfach dazu. (Johannes Pietsch)

In manchen Familien mit kleineren Kindern bereitet diese Frage Kopfzerbrechen: Wer bringt Jahr für Jahr die Weihnachtsgeschenke – das Christkind oder der Weihnachtsmann? Wer über dieses Thema hinaus ist, den beschäftigt dagegen alle Jahre wieder primär die Einsicht, dass er die Bescherung leider nicht übernatürlichen Paketboten überlassen kann.

Tatsächlich bereiten sich die meisten Deutschen sehr vorausschauend auf das Fest vor. So gaben in der Christmas Survey 2019 des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte mehr als 50 Prozent der Befragten an, dass sie bereits im November – und mitunter sogar früher – mit dem Geschenkekauf beginnen. Weniger als ein Zehntel fällt in die Kategorie der Last-

Minute-Shopper, die erst in den letzten zehn Tagen vor Heiligabend so richtig auf Touren kommen.

Die Studie ergab zudem, dass sich fast die Hälfte der Teilnehmer vorgenommen hat, Präsente in diesem Jahr überwiegend im lokalen Handel zu kaufen. Dabei bevorzugen

47 Prozent Fachgeschäfte vor Ort oder ihre lokalen Lieblingsläden (45 Prozent). Als Erklärung gaben die Umfrageteilnehmer an, dass sie die Wunschartikel gern genau anschauen, anfassen, beurteilen und nach dem Kauf ohne Wartezeit direkt mitnehmen möchten. Statistisch belegt ist darüber hinaus die hohe Wertschätzung für persönliche Beratung und fachkundige Unterstützung.

Das Budget, das die Bundesbürger für ihre Weihnachtseinkäufe

einplanen, rangiert laut verschiedener Marktforschungsunternehmen zwischen knapp unter 100 Euro und fünf Mal so viel. Fast ein Viertel der Verbraucher gab zumindest an, dass sie sich die Bescherung 500 Euro oder sogar mehr kosten lassen werden. Dem ifes Institut für Empirie und Statistik sagten 62 000 Teilnehmer einer aktuellen Erhebung, dass sie etwas mehr für Weihnachtsgeschenke ausgeben werden als im vergangenen Jahr.

In der Rangliste der beliebtesten Präsentideen haben sich Gutscheine in jüngster Vergangenheit den Spitzenplatz erobert: Sie werden von mehr als der Hälfte aller Befragten verschenkt. Geschenkklassiker aus den Bereichen Kosmetik, Bücher, Konzert- und Theaterkarten, Uhren, Schmuck sowie Spiel- und Süßwaren folgen auf den Top-Ten-Plätzen.

Ein Auswahlkriterium, das immer größere Bedeutung erhält, ist der ökologische Aspekt. So gaben 30 Prozent der Teilnehmer einer neuen Studie der FOM Hochschule für Ökonomie & Management an, beim Kauf von Weihnachtspräsenten auf Ökosiegel, biologische Herstellung und Recyclingfähigkeit zu achten.

Gerade in der Weihnachtszeit tun die Einzelhändler, Dienstleister sowie Gastronomen in der Innenstadt und in den Stadtteilen einiges dafür, ihren Kunden und Gästen den Aufenthalt zu einem attraktiven und angenehmen Erlebnis zu gestalten. Das gemütliche Flanieren durch die festlich geschmückten und illuminierten Einkaufsstraßen, das Miteinander bei einem Glas Glühwein oder Eierpunsch, die nostalgischen Düfte, Klänge und Farben der Weihnachtszeit: Herzerwärmende Stimmungsmacher wie diese lassen sich in keinem

Onlinekatalog bestellen und sind einfach unbezahlbar.