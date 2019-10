Vor der Sanierung empfiehlt sich ein Check durch einen Enbergieberater. (Christin Klose, dpa-tmn)

Nicht jeder, der sich mit dem Gedanken an einen Neubau trägt, möchte ein Haus „von der Stange“. Architekten lassen alle Wohnträume wahr werden, die sich innerhalb eines zu Planungsbeginn abgesprochenen Budgets bewegen. Wer nicht in der Reihenhaussiedlung mit vorgegebenen Grundrissen und einer begrenzten Auswahl an Individualisierungen leben möchte, bringt mit einem geschulten Planer an der Seite sein Eigenheim nach persönlichen Wünschen auf den Weg. Optimalerweise findet man einen Experten über Empfehlungen aus dem eigenen Umfeld, sodass man sich vorab bereits ein vollendetes Werk aus der Feder des Fachmanns in Ruhe anschauen kann.

Bei der individuellen Planung und dem Bau von Holz­- häusern sind Architekten gefragt. (BIANCA KLÄNER)

Wer sich zum Beispiel ein Holzhaus wünscht, setzt sich mit dem Architekten seiner Wahl zusammen, um über die verschiedenen realisierbaren Optionen zu sprechen. Der natürliche Baustoff liegt derzeit in Deutschland im Trend, wie die Bausparkasse Schwäbisch Hall meldet. Solche Wohnhäuser, etwa im skandinavischen oder amerikanischen Stil, bieten dem Bauherren

etliche Vorteile. „Ein Holzhaus wird trocken errichtet und braucht damit beispielsweise kein Wasser für den Verputz. Das verkürzt zum einen die Bauphase und spart zum anderen Kosten, da das Gebäude nicht trockengeheizt werden muss“, erläutert Architekt Sven Haustein von der Bausparkasse.

Der Baustoff ist ökologisch, recycelbar und lässt sich im Bedarfsfall gut reparieren. Allerdings hat er laut Schwäbisch Hall auch einen Nachteil: Der Schallschutz ist schlechter als bei anderen Materialien. Mithilfe einer intelligenten Konstruktion lässt sich dieser Punkt allerdings verbessern. Ideen dazu liefert der Architekt des Vertrauens. Auch das Thema nachhaltige Forstwirtschaft und welches Öko-Siegel empfehlenswert ist, bespricht er im Vorfeld mit seinem Auftraggeber ab.

Ein schöner Altbau, energetisch auf den Stand des 21. Jahrhunderts gebracht – diesen Wohntraum haben besonders junge Familien. Der Vorteil: Bei Bestandsbauten entfällt die im Vergleich zu neuen Häusern längere Planungs- und Bauphase, wie der Verband Privater Bauherren (VPB) erläutert. Haben die Käufer einen erfahrenen Architekten an ihrer Seite, können sie nach der Modernisierung in der Regel schneller einziehen als bei einem Neubau. Der Planer erläutert, was an Sanierungsaufwand auf sie zukommt und schätzt die Kosten des Projekts meist verlässlich ein. Voraussetzung dafür ist dem VPB zufolge, dass die Eigentümer vorab eine gründliche Bestandsanalyse durch den Experten erstellen lassen.

Nach Angaben des Verbands müssen Käufer von Altbauten fast immer Nachrüstpflichten gemäß der Energieeinsparverordnung erfüllen. Dazu gehören beispielsweise die Ummantelung aller Warmwasserleitungen und Armaturen, vor allem in ungeheizten Räumen, die Dämmung der obersten Geschossdecke sowie eventuell der Austausch des Heizkessels. Viele möchten zugleich an- und umbauen. Bei einem Ortstermin prüft der Architekt, was bautechnisch machbar ist. Denn nicht alles Gewünschte ist realisierbar: Der Fachmann klärt etwa, ob das Dach eine weitere Etage trägt oder Zwischenwände abgebrochen werden dürfen. Zudem geht es darum, ob bautechnische Veränderungen rechtlich erlaubt sind.

Das Programm „Zukunft Altbau“ der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg rät

allen Käufern von Bestandsimmobilien, vor einer energetischen Sanierung unbedingt eine qualifizierte Gebäudeenergieberatung durchzuführen. Der Vorteil für den neuen Besitzer des betagten Hauses: Der unabhängige Energieberater erstellt ein ganzheitlichen Sanierungskonzept. Dadurch lassen sich mehrere nicht aufeinander abgestimmte Einzelmaßnahmen vermeiden, durch die der Traum vom Eigenheim unter Umständen teurer wird als geplant. Der Fachmann kennt sich zudem bestens mit der Beantragung von staatlichen Fördermitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle aus.

Der Bauherren-Schutzbund verdeutlicht mit einem Beispiel die Wichtigkeit der Gebäudeenergieberatung: Lässt ein Hausbesitzer etwa eine hocheffiziente Heizungsanlage einbauen, hilft dies in energetischer Gesamtsicht nur wenig, wenn das zu beheizende Gebäude unzureichend wärmegedämmt ist. Daher sollte nach Angaben des Vereins ein Fachmann vorab den Zustand der Gebäudehülle prüfen. Besonderes Augenmerk gelte es dabei auf der erforderlichen Wärmedämmung von Dach, Außenwänden, Fenstern und Kellerdecke, aber auch der Heizungs- und Warmwasserleitungen zu legen.

Auch wenn bestimmte Maßnahmen vielleicht erst später ausgeführt werden können, sind laut Bauherren-Schutzbund in einem Gesamtkonzept alle wichtigen Abhängigkeiten berücksichtigt, zum Beispiel bei der Dimensionierung der neuen Heizungsanlage, um langfristig die energetische und wirtschaftliche Optimierung sicherzustellen.