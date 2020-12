Stefan Storch vom Fachgeschäft D. F. Rabe & Co. hält zahlreiche exklusive Ideen für ein weihnachtliches Ambiente bereit. (Roland Scheitz)

Der Winter kommt, das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Nun ist es Zeit, Häuser und Wohnungen

mit Licht, Wärme und Wohlgefühl zu schmücken. Bei D. F. Rabe & Co., Am Wall 153, sind die Tische längst gedeckt, die Schaufenster dekoriert und die Räume geschmückt mit allerlei schönen Dingen, die für Vorfreude auf das Fest sorgen. Neben zeitlosen Klassikern, die seit Generationen geliebt, geschätzt und gesammelt werden, erwarten die Kunden einige stilvolle Überraschungen.

In der erlesenen Weihnachtsausstellung ist nun Hochsaison für die Kollektion „Christmas Tree“ aus der englischen Geschirrmanufaktur Spode sowie das elegante Service „Star Fluted Christmas“ von Royal Copenhagen. Perfekte Begleiter für die Adventszeit sind die Tischsets und -läufer des dänischen Hoflieferanten Langkilde & Søn. Ein Hingucker ist die neue Glaskollektion von Holmegaard kreiert von der Designerin Jette Frölich. Gute Nachrichten für Liebhaber der edlen Designs von Georg Jensen: Die dänische Gold- und Silberschmiede hat eine auffällige vergoldete Baumspitze in Form einer Eisblume gestaltet. Die liebenswerten rundlichen Weihnachtsmänner und Miniaturszenerien des Holzgestalters Björn Köhler aus dem erzgebirgischen Spielzeugwinkel dürfen ebenfalls nicht fehlen – haben sie sich doch längst einen Stammplatz in den Herzen der Bremer erobert.

Seit 1839 steht der Name D. F. Rabe & Co. für Tischkultur und Lebensart. Vom kostbaren Sammlerstück bis zum kleinen

Accessoire gelten dieselben Auswahlkriterien: Sie alle wurden mit außergewöhnlicher Liebe und Kunstfertigkeit hergestellt und sind bleibende Werte. „Das ist Nachhaltigkeit par excellence“, sagt Inhaber Stefan Storch. Doch auch an vergänglicheren Artikeln wie den Kerzen der Marke Engels werden ihre Besitzer überdurchschnittlich lange Freude haben. Wer auf brennende Kerzen verzichten möchte, aber nicht auf deren zauberhafte Atmosphäre, findet in der Auswahl an hochwertigen wachsummantelten LED-Kerzen garantiert eine Alternative – täuschend echt auch als stilvoller Clip-Kerzenhalter für den Weihnachtsbaum.