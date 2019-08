Woher kommen bloß diese Abbuchungen? Für Opfer von Identitätsdiebstahl geht es in erster Linie ums Geld. Mitunter ist aber auch der gute Ruf gefährdet, wenn Rechte im Internet missachtet werden. (Christin Klose, picture alliance / Christin Klose/dpa-tmn)

Im Internet ist vieles möglich. Aber nicht alles, was geht, ist erlaubt. Viele wissen häufig nicht, dass sie mit bestimmten Aktionen und Klicks gegen geltendes Recht verstoßen oder anderen Ansprüche gegen sie einräumen.

Online wird der Nutzer schnell Opfer unrechtmäßiger Aktivitäten. Gibt es dann im Nachhinein Streitigkeiten, kann ein spezialisierter Anwalt weiterhelfen. Der Bedarf

für eine juristische Unterstützung kann mitunter schneller nötig sein, als man es für möglich hält. Ob beim Onlineeinkauf, Fotos anschauen sowie herunterladen und Filme streamen – überall lauern Gefahren.

Viele Deutsche haben daheim und auf dem Smartphone eine schnelle Internetverbindung, die sie oft und gern nutzen. Die Option Livestreaming ist vor allem bei

Jugendlichen beliebt. Wer sich oder andere mit dem Smartphone filmt, kann die aufgenommenen Sequenzen über soziale Netzwerke wie Facebook weltweit in Echtzeit verbreiten. Dabei drohen allerdings rechtliche Risiken, warnt der Deutsche Anwaltverein (DAV).

Die rechtlichen Grenzen sind laut der Experten vielen Internetnutzern nicht bewusst: So ist das Livestreaming eines Konzerts beispielsweise nur mit Einwilligung des Veranstalters beziehungsweise der Agentur erlaubt. Die Deutsche Anwaltauskunft gibt zu bedenken, dass die Persönlichkeitsrechte anderer dabei oft missachtet werden. Dies betrifft auch die Party im Freundeskreis: Wer dabei Bilder aufnimmt und das Material online öffentlich verbreiten möchte, sollte sämtliche Abgebildeten um Zustimmung bitten. Fühlt sich einer durch die Fotos geschädigt, kann er den Urheber der Aufnahmen verklagen.

Fallen gibt es auch in weiteren Angeboten des Internets. Häufig haben sie ungewollte finanzielle Auswirkungen. Online-Partnervermittlungen sind bei Singles sehr beliebt. Die Nutzer hoffen, dass die große Liebe nur ein paar Mausklicks entfernt wartet. Wer bei einer anfänglich sehr günstigen Mitgliedschaft bei Bezahlportalen nicht aufpasst, tappt schnell in eine Kostenfalle. Die Verbraucherzentrale Bremen rät, stets das Kleingedruckte in Verträgen zu lesen, da sich in den Geschäftsbedingungen versteckte Kosten verbergen können. Auch wenn ein Probeabo günstig erscheint, so kann es sich nach Ablauf automatisch um sechs oder sogar zwölf Monate zu einem weit höheren Preis verlängern. Grundsätzlich gilt bei einem Onlinevertrag ein zweiwöchiges Widerrufsrecht, über das der Anbieter informieren muss, so die Verbraucherzentrale. Möchte man dieses nutzen, empfiehlt sich ein schriftliches Einwurfeinschreiben. Ein vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts ist bei Aboverträgen selbst dann nicht der Fall, wenn man in der Singlebörse bereits Nachrichten versandt hat.

Leider gibt es Fälle, bei denen personenbezogene Daten missbräuchlich genutzt werden. Hier sprechen Experten vom Identitätsdiebstahl, bei dem es nicht nur ums Geld sondern auch um den guten Ruf geht. Gefälschte Profile in sozialen Medien werden von den Tätern dazu genutzt, Personen bloßzustellen oder zu beleidigen. Die Polizeiliche Kriminalitätsprävention des Bundes und der Länder spricht von Identitätsmissbrauch, wenn personenbezogene Daten für betrügerische Zwecke genutzt werden. Um einer Person online die Identität zu stehlen, bedarf es oftmals nur weniger Informationen wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse oder einfach nur eines Fotos. Beim sogenannten Phishing zum Beispiel beschaffen sich die Täter die Daten ihrer Opfer über gefälschte E-Mails oder Internetseiten.

Häufig verfolgen Cyberkriminelle mit einem Identitätsdiebstahl das Ziel, sich auf Kosten der Opfer zu bereichern – sei es durch Überweisungen oder Abbuchungen von Konten oder durch Internetkäufe im Namen ihrer Opfer. Wer betroffen ist, sollte schnell handeln und sich rechtliche Hilfe holen.

Bewertungsportale bieten seit einigen Jahren die Möglichkeit, Qualitäten bestimmter Zielgruppen öffentlich zu bewerten. Wer selbstständig ist und eine Dienstleistung erbringt, kann sich mit guten Onlinebewertungen ein Profil aufbauen, das Neukunden anzieht und den Kundenkreis erweitert. Doch was, wenn man einen Widersacher hat, der grundlos eine negative Bewertung schreibt? Während das Abgeben von Bewertungen von der Meinungsfreiheit geschützt ist, können die Beiträge das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Bewerteten verletzen. Bei unwahren Behauptungen liegen mitunter Straftatbestände vor. Daher sollten sich Betroffene an einen darauf spezialisierten Anwalt wenden, der die Erfolgsaussichten rechtlicher Schritte einschätzen kann.

Unwahre Internetbewertungen schaden zudem Verbrauchern, die online einkaufen. Verleiten gefälschte positive Kommentare zum Kauf auf einer betrügerischen Internetseite, so ist man schnell sein Geld los. Der IT-Branchenverband Bitkom rät zu Misstrauen, wenn das Lob für ein bestimmtes Angebot allzu überschwänglich ausfällt. Auch Kommentare mit sehr ähnlich lautenden Formulierungen sollten stutzig machen.