Aber auch strafrechtliche Verfahren – zum Beispiel wegen Fahrerflucht oder fahrlässiger Körperverletzung – kommen öfter vor als gemeinhin angenommen. Das zeigt die Statistik des Versicherers ­Roland Rechtsschutz. In der ersten Hälfte dieses Jahres sieht die Rangliste allerdings anders aus. Das liegt auch am ­Coronavirus.

Während der ersten Wochen der Pandemie ging das Verkehrsaufkommen auf deutschen Straßen zurück. Das schlägt sich in den Leistungsfällen nieder: Von den 2019 etwa 365 000 Fällen des Versicherers entfielen mit 67 600 die meisten auf den Straßenverkehr. In der Statistik für das erste Halbjahr 2020 landet dieser Rechtsbereich allerdings lediglich auf dem zweiten Platz. Überholt hat den Verkehr das Vertragsrecht. Aufgrund der Kontakt- und Reisebeschränkungen mussten viele Menschen ihre Urlaubspläne ändern, saßen daheim oder im Ausland fest. Derzeit stehen daher Streitigkeiten rund um Verträge – unter anderem mit Reiseveranstaltern, Hoteliers und Fluggesellschaften – an. Mit 41 500 Auseinandersetzungen bedeutet das bis dato den Spitzenplatz dieses Jahres; 2019 zählte Roland diesbezüglich insgesamt 59 000 Fälle.

Rang drei belegte im vergangenen Jahr das Arbeitsrecht. Abmahnung bekommen, Zeugnis bemängelt, Kündigung erhalten – mehr als 42 400 Mal ging es um das Arbeitsverhältnis und Konflikte mit Vorgesetzten oder Kollegen, kurzum den Job als Existenzgrundlage. Die Top Fünf komplettieren Schadenersatzforderungen, etwa für Unfälle, Behandlungsfehler oder Hundebisse, sowie Dispute rund um Miete und Wohnen. Ob es in diesem Bereich nun vermehrt zum Rechtsstreit kommt – etwa, weil die Menschen mehr zu Hause sind oder aufgrund von Kurzarbeit die Miete nicht zahlen können – bleibt abzuwarten.