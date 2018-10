Freimarkt (Foto: BTZ Bremer Touristik-Zentrale (www.bremen-tourismus.de))

Von morgen an gilt „Ischa Freimaak“, der Roland trägt wieder sein großes Freimarktsherz zur Schau – das heißt: 17 Tage lang geht es in der Stadt auf die erfreulichste Weise drunter und drüber.

Bis einschließlich Sonntag, 4. November, verwandelt sich die Bürgerweide zu Bremens 100 000 Quadratmeter großem Gemeinschaftsraum und Gästezimmer – mit Platz für Millionen von Besuchern. Dort können sich die Binnen- und Butenbremer nach Herzenslust vergnügen: feiern, staunen, ihr Glück versuchen, Kraft, Wagemut und Geschicklichkeit beweisen – und sich an Bratwürsten, Fischbrötchen, Sahneeis und Zuckerwatte erfreuen. Mehr als zwei Wochen lang kann in privaten Küchen Energie gespart werden, denn die Ausschankbetriebe und Imbisse sorgen dafür, dass es ihren Besuchern an nichts fehlt. Rund 320 Zulassungen versprechen Genuss und Vergnügen für alle Generationen. 23 Fahr- und Laufgeschäfte, 16 Kinderkarussells, zwei Autoscooter, eine Geisterbahn, drei Riesenräder und vier Achter- und Schienenbahnen warten diesmal auf schwindelfreie und wagemutige Mitreisende. Darunter sind beliebte Klassiker, aber auch vier neue Attraktionen. Ihre Premiere auf dem Freimarkt feiern der mobile Kettenflieger „Jules Verne ­Tower“, die Geisterbahn „Dr. Archibald“, die „Geisterstadt“ sowie das ­Actionfahrgeschäft „Jekyll & Hyde“, mit dem es 42 Meter in die Höhe geht.

Spektakuläre Fahrgeschäfte, kulinarische Leckerbissen, ausgelassene Partys – der Freimarkt lädt zum Bummeln, Feiern und Genießen ein. (Frank Thomas Koch)

Glück und sichere Händchen lassen sich an den Losbuden, Schießständen und Spielgeschäften beweisen. Die Großen können in den Bier- und Gastronomiezelten feiern und tanzen. Im Programm sind zum Beispiel Schlager, Oldies, Rock, Pop und aktuelle Charthits. Alle, die dann noch nicht genug haben, können in der benachbarten Halle 7 den Freimarkt bei Nacht miterleben: Dort herrscht montags bis sonnabends Partystimmung pur.

In der Innenstadt hat der große Freimarkt auf der Bürgerweide einen charmanten kleinen Bruder. Der Duft von Schmalzkuchen und gebrannten Mandeln, nostalgische Karussells und ein historischer Markt verbreiten dort Jahrmarkt­atmosphäre. Im Schatten des Doms liegen auch die Wurzeln des Volksfests. Am 16. Oktober 1035 erhielt der ­Bremer Erz­bischof Bezelin die offizielle Erlaubnis, „dass zwei Mal im Jahr alle zum Zwecke des Handels an dem Ort zusammenkommen können, an dem St. Willehad zur ewigen Ruhe liegt“. So schrieb es Kaiser Konrad II. einst nach Bremen. Die „Jahrmarktsgerechtigkeit“ bedeutete: Marktleute von überallher konnten sich eine Zeit lang ungestraft über Handelsbeschränkungen und Zunftregeln hinwegsetzen. Zu den Krämern und Wandersleuten gesellten sich Gaukler und Spielleute. Den Hansestädtern macht die Kombination von Handel und Vergnügen seit mittlerweile 983 Jahren richtig gute Laune.