Handgefertigte Kunst aus dem Erzgebirge begeistert die Kunden von D.F. Rabe & Co. in Bremen. (Roland Scheitz)

Seit Wochen versorgen sich die Kunden bei D.F. Rabe & Co. mit stimmungsvollen Dekorationen. Im wohl schönsten Osternest der Stadt von Stefan Storch gibt es viele Überraschungen und hübsche Dinge für das Fest. Da ist zum Beispiel das kleine Mädchen mit der winzigen Vogelschar mit einem Logenplatz unter den vielen Blumenkindern in der Wendt & Kühn-Vitrine. Die fröhliche Szene stammt von Grete Wendt, die das Unternehmen im Jahr 1915 gemeinsam mit ihrer Schwägerin Margarete Kühn in Grünhainichen gründete. Ihr Entwurf wurde von erzgebirgischen Holzkünstlern erstmals umgesetzt. Auch heute noch gewinnt die pausbäckige Kleine aus Grünhainichen die Herzen der Liebhaber.

Einen Logenplatz hat diese Figur in der Wendt & Kühn-Vitrine. (Roland Scheitz)

Von kostbarer Porzellankunst bis zum kleinen Accessoire gilt bei Rabe am Wall dasselbe Kriterium: Sie alle wurden mit Sorgfalt erdacht und mit außergewöhnlicher Qualität gemacht. Ein gutes Beispiel dafür ist Storch zufolge eine lustige Hühner- Mehrgenerationenfamilie aus der Up-to-Date-Kollektion der Uhlig- Miniaturenwelt. Diese entdeckte der Firmeninhaber und orderte sie exklusiv nach Bremen. Das Motiv stammt aus der Drechslerei Uhlig aus Lengefeld und wird in dem Einmannbetrieb von Holzkünstler Uwe Uhlig in geringer Auflage produziert. Ein kleinerer Augenschmaus sind die Ostereier, die bei Rabe am Wall in vielen Variationen aus Porzellan, Holz, Glas oder Wolle präsentiert werden. Besonders ansehnlich fanden die Kunden Storch zufolge zuletzt die aktuelle Kollektion der Manufaktur Royal Copenhagen mit ihren Blütendekoren. Das dänische Design zeigt sich in Ostereiern, Häschen und Vögeln aus Filz.

Mit nostalgischen Szenen handbemalt sind die Ostereier von Landart. Die Hühner- und Gänseeier aus Tschechien mit ihren filigranen Mustern und Wachsbemalung stehen für beeindruckende Kunstfertigkeit. Zu den Bestsellern im aktuellen Ostersortiment gehören in dem Fachgeschäft am Wall die farbenfrohen Eierlöffel eines kleinen Familienunternehmens im Odenwald. Ebenso beliebt sind die holländischen Blumen und Blütenzweige aus Seide, die ihren natürlichen Vorbildern zum Verwechseln ähneln – aber viel länger halten. Viele Fans haben die kleinen Meisterstücke der bayerischen Zinn-

gießerfamilie Wilhelm Schweizer. Seit mehr als 200 Jahren wird dort jedes Detail von Hand auf die dekorativen Stücke gemalt.

Es grünt und blüht jetzt auch auf Porzellan – in traditionellen Dekoren oder in den Farben der Saison. Manufakturen wie Meissen und KPM haben ihre jungen Designer beauftragt, frischen Wind in die Kollektionen zu bringen. Ein Ergebnis davon ist die Meissener „Mug Collection“ – kunstvolle Sammeltassen. Die Berliner haben sich für die mobile Generation Coffee-to-Go-Becher im klassizistischen Kurland-Design ausgedacht.

Seit mittlerweile 180 Jahren handelt das Bremer Traditionshaus Rabe mit Dingen, die ihren Besitzern viel Freude bereiten. Es versteht sich von selbst, dass die erfahrenen, fachlich versierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu jedem einzelnen Stück Geschichte und Geschichten mitliefern. Das Sortiment, der Service und die Expertise von D.F. Rabe & Co. sind weit über Bremen hinaus bekannt und gefragt. Und Dank der Kunden, die sich für Qualität und zeitlose Schönheit begeistern, kommt dieser Anspruch nie aus der Mode.

D.F. Rabe & Co, Am Wall 151/152, hat montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Geschäft unter Telefon 32 50 79 und per E-Mail an rabe@rabe-am-wall.de. Infos gibt es unter www.rabe-am-wall.de.