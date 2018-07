„Rund 25 Prozent der Bevölkerung werden im Urlaub krank“, sagt Volkhard Lechler aus dem Zusammenschluss der Linda-Apotheker. Schuld daran sind häufig Stresshormone, die der Körper in der meist hektischen Zeit vor dem Ferienbeginn ausschüttet – und die das Immunsystem schwächen. Hinzu kommen dann vor Ort das ungewohnte Klima und Essen sowie andere Hygienestandards.

Dabei ist Gesundheit auf Reisen keine Glücksfrage – wenn man richtig plant. „Wichtig ist es zuerst einmal, den Impfstatus zu prüfen, möglichst schon drei bis sechs Monate vorher“, erläutert der Experte. Welche Impfungen für das jeweilige Urlaubsland nötig sind und an wen man sich dazu wenden kann, erfährt man in einer gut informierten Apotheke. Zudem ist Vorbeugung gefragt: Alle, die immer wieder mit Zahnproblemen kämpfen, gehen am besten drei Wochen vor Urlaubsbeginn noch einmal zum Zahnarzt. Wer anfällig ist für bestimmte Beschwerden wie Migräne, Sodbrennen, Blasen- oder Pilzerkrankungen, sollte hierfür ebenfalls rechtzeitig entsprechende Medikamente besorgen. „Besonders chronisch Kranke wie Diabetiker oder Herzkreislaufpatienten sollten genügend Medikamente einplanen. Lieber etwas mehr als nötig, weil immer mal etwas dazwischen kommen kann“, sagt Lechler. Auch die notwendigen Bescheinigungen für die Einfuhr spezieller Mittel in fremde Länder gehören ins Handgepäck. Außerdem rät der Apotheker, bei Fernreisen mit Zeitverschiebung die Einnahmezeit bestimmter Präparate schrittweise bereits zu Hause anzupassen, damit die volle Wirkung erhalten bleibt. Das gilt etwa für die Antibabypille oder Schilddrüsenhormone.

Individuelle Mittel

Was die weitere Bestückung der Reiseapotheke angeht, gibt es kaum allgemeingültige Regeln. „Hier kommt es darauf an, wer mit wem wohin fährt und wie man zum Beispiel untergebracht ist – sei es auf dem Campingplatz, im Hotel oder auf einem Kreuzfahrtschiff“, betont Lechler. Zwar gehören Fieber- und Schmerzmittel sowie Verbandszeug immer hinein, aber ansonsten werden beim Klettern in den Bergen andere Mittel benötigt als bei einer Safari oder für einen Wellnessurlaub im Luxushotel. Darum ist für einen Urlaub ohne Nebenwirkungen eine individuelle Beratung in der Apotheke empfehlenswert.