Holger Schmidt serviert seinen Gästen im Restaurant Medio am Wall derzeit leckere Spargelgerichte, die Küchenchef Martin Säuberlich kreiert. (Roland Scheitz)

Das feine Gemüse ist in den kommenden Wochen der Star auf der Speisekarte.

Zusätzlichen Raum für köstliche Mußestunden bietet ab sofort die Sommerterrasse mit idyllischem Blick auf die Wallanlagen. Seit mittlerweile zehn Jahren machen es die beiden Betreiber Holger Schmidt und Martin Säuberlich ihren Gästen am Wall gemütlich. Mediterranes Savoir-vivre ist das Terrain des Medio. Küchenchef Säuberlich findet Inspirationen in diversen kulinarischen Traditionen sowie den Früchten und Aromen des Mittelmeerraums. Doch die saisonale Speisekarte trägt eindeutig seine kreative Handschrift. Basis ist die Qualität der Produkte, die vorzugsweise frisch aus der Region stammen – so wie der erstklassige Spargel, der im Bremer Umland herangezogen und gestochen wurde.

Catering und Service

Modern, elegant, aber gleichzeitig unprätentiös und bodenständig wie die Küche des Restaurants ist die Atmosphäre. Die Räume können für private und geschäftliche Veranstaltungen gebucht werden. „Wir möchten, dass unsere Gäste bei uns die Zeit und den Alltag vergessen“, sagt Schmidt. Mit seinem Faible für Innendesign hat er einen Gastraum mit wohnlichem, fast privatem Charme gestaltet, in dem das professionelle und freundliche Serviceteam seine Gäste umsorgt.

Mit seinem unverwechselbaren Stil hat sich das Restaurant Medio weit über die Hansestadt hinaus einen Namen gemacht: Das Catering-Team wird für private und geschäftliche Anlässe in ganz Norddeutschland gebucht – und verwöhnt regelmäßig internationale Messegäste. Doch eines gibt es garantiert nur am Wall: das besonders einladende Ambiente.

Das Medio, Am Wall 149-150, bietet dienstags bis freitags von 12 bis 14.30 Uhr einen Mittagstisch, von 18 bis 22.30 Uhr gilt die Abendkarte. Am Sonnabend ist von 12 bis 22.30 Uhr geöffnet, Sonntag und Montag sind Ruhetage. Erreichbar ist das Medio unter Telefon 0421/ 33 65 20 65 oder per E-Mail an medio- Bremen@t-online.de. Weitere Infos zum Restaurant gibt es im Internet unter www.restaurant-medio.de.