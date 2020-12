Bei der gleichzeitigen Einnahme verschiedener Medikamente ist die Beratung durch den behandelnden Arzt oder einen Apotheker in Bezug auf mögliche Wechselwirkungen geboten. (BIANCA KLÄNER)

Zahlreiche Bundesbürger sind

wegen akuter oder chronischer Erkrankungen auf verschreibungspflichtige Medikamente angewiesen, die ihr Haus- oder ein Facharzt verordnet. Hinzu kommen freiverkäufliche Präparate, die zwar ohne Rezept erhältlich sind, aber dennoch Neben- sowie Wechselwirkungen haben können.

Die korrekte Einnahme, Dosierung und Kombination von Präparaten ist daher ein wichtiges Thema, das man ausführlich mit dem behandelnden Arzt oder einem Apotheker besprechen sollte. Besonders wenn jemand täglich mehrere verschreibungspflichtige Medikamente zu sich nehmen muss, ist Umsicht geboten. Laut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung haben Patienten Anspruch auf den sogenannten bundeseinheitlichen Medikationsplan, wenn sie mindestens drei von den gesetzlichen Kassen übernommenen verschreibungspflichtigen Mitteln gleichzeitig für mindestens 28 Tage einnehmen.

Auf diesem Gebiet gibt es noch einiges an Nachholbedarf, wie der diesjährige Arzneimittelreport der Barmer GEK ergeben hat. Unter Polypharmazie-Patienten, die mehrere Arzneimittel einnehmen und eine Behandlung im Krankenhaus benötigen, hatten 2017 lediglich 29 Prozent bei der Klinikaufnahme den bundeseinheitlichen Medikationsplan, der Informationsverluste zwischen Ärzten verhindern soll. 17 Prozent der Befragten verfügten dem Report zufolge über keine aktuelle Aufstellung ihrer Medikamente. Ein weiteres Manko: Viele der vorhandenen Pläne waren unvollständig.

Angaben auf dem Rezept

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände weist darauf hin, dass seit November auf allen ärztlichen Rezepten klare Dosierungsangaben zu jedem einzelnen Medikament stehen müssen. Diese Regelung soll die Arzneimitteltherapie für die Betroffenen klarer, sicherer und wirksamer machen. Ausnahmen sind nur möglich, wenn dem Patienten ein Medikationsplan vorliegt, der das verordnete Arzneimittel einschließt, oder eine andere schriftliche Dosierungsanweisung vorliegt. Ist das der Fall, ist der Arzt verpflichtet, dies auf dem Rezept zu vermerken.

„Die Angabe der Dosierung auf dem Rezept kann eine kritische Informationslücke zwischen Arzt, Patient und Apotheke schließen und somit die Arzneimitteltherapie maßgeblich verbessern“, erläutert Fritz Becker, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbands. „Dosierungsfehler sowie dadurch hervorgerufene Risiken lassen sich reduzieren, indem ein mögliches Wissensdefizit des Patienten direkt im Gespräch in der Apotheke behoben wird. Mit der verpflichtenden Dosierungsangabe auf dem Rezept hat der Gesetzgeber eine langjährige Forderung der Apothekerschaft und des Sachverständigenausschusses für Verschreibungspflicht aufgegriffen.“

Auch rezeptfreie Präparate sind nicht immer harmlos. Ein bekanntes Beispiel sind laut der Bundesapothekerkammer Schmerzmittel. Ohne Rezept in Apotheken erhältlich sind Präparate mit den Inhaltsstoffen Acetylsalicylsäure (ASS), Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen sowie Paracetamol. Die Einzel- und Tageshöchstdosen dieser Mittel fallen je nach Wirkstoff unterschiedlich aus. „Kopfschmerzmittel sind nicht so harmlos, wie es in der Werbung gern dargestellt wird“, erläutert Thomas Benkert, Vizepräsident der Kammer. Daher sollte man Schmerzmittel ohne ärztlichen Rat nicht häufiger als zehnmal im Monat und zudem nie länger als drei Tage hintereinander einnehmen. Diese Warnung hat einen guten Grund: Bei übermäßiger oder langfristiger Einnahme können laut Bundesapothekerkammer Dauerkopfschmerz, Leber- oder Nierenschädigungen entstehen.

Der Inhaltsstoff ASS etwa werde von zahlreichen Bundesbürgern Tag für Tag in geringer Dosierung konsumiert, um die Blutgerinnung zu hemmen. Hierbei gelte es zu beachten, dass Wechselwirkungen mit anderen freiverkäuflichen Mitteln möglich seien. Nehme man zum Beispiel gleichzeitig Ibuprofen ein, könne dies die Wirkung des ASS-

Medikaments hemmen. Daher empfiehlt die Kammer bei dieser Kombination, das ASS-Mittel entweder eine halbe Stunde vor oder acht Stunden nach dem Ibuprofen einzunehmen. Doch auch hier liege der Teufel im Detail, weswegen die Beratung durch den Arzt oder einen Apotheker unerlässlich sei. Der Trick mit dem Zeitabstand funktioniert der Kammer zufolge nämlich nicht, wenn man ein ASS-Präparat verwendet, das sich erst nach der Magenpassage auflöst.