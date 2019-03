Dem eigenen Geburtstag fiebern die Kleinen besonders entgegen. Für viele Kinder steht dabei besonders eines im Vordergrund: Sie wollen einen tollen Tag mit ihren Freunden verbringen. (pixabay)

­Damit Mama und Papa am Tag des Geschehens nicht zusammenbrechen, sollte die Vorbereitung und die Party nicht in Stress ausarten.

Scheinbar reichen mittlerweile ein Kuchen, ein paar Kerzen und Luftballons nicht mehr aus: Eine selbst gebackene mehrstöckige Einhorn-Torte, eine Mottoparty à la „Paw Patrol“ mit gebasteltem Equipment sowie ein Ausflug in einen Freizeitpark – den Wünschen der Kleinen sind oft keine Grenzen gesetzt. Und selbst bei Eltern gleicht die Partyorganisation manchmal einem Wettkampf. Am Tag der Feier sind die Erwachsenen dann nur noch Nervenbündel kurz vor dem Zusammenbruch.

Dabei wollen die Kleinen eigentlich nur eines: einen tollen Tag mit ihren Freunden verbringen. Damit es keine Massenveranstaltung wird, sollte eine überschaubare Größe gewählt werden. Manche nutzen dafür eine Faustregel: Das Alter des Kindes bestimmt die

Anzahl der Gäste.

Kennen sich die Kinder untereinander, ist das gemeinsame Spiel ein Selbstläufer. Ein paar kleine ­Aktionen für drinnen oder draußen lockern den Nachmittag zusätzlich auf, falls doch Langeweile aufkommen sollte. Doch bei jüngeren Kindern sollte darauf geachtet werden, weniger Wettbewerbe zu veranstalten. Die Kleinen sind oft übermotiviert und gewillt, Erste zu werden. Dieser Übereifer kann oftmals in Tränen enden. Ein bisschen ­Kuchen, Knabbereien sowie ein Snack gegen Ende der Feier reichen zur Stärkung aus. Viel Zeit zum Essen haben die Kinder meist sowieso nicht. ­Geburtstagsklassiker wie Hot Dogs, Pizza, Nudeln, dazu ein paar Gemüsesticks und Obst begeistern auch noch heute und sind dabei einfach praktisch.

Den kleinen Gästen am Ende der Party noch ein Geschenk mitzugeben, hat sich in vielen Gegenden eingebürgert. Wer bei dem Trend mitgehen möchte, kann sich überlegen, ob das Mitgebsel vielleicht Bestandteil der Party sein könnte: eine Trophäe fürs Teilnehmen an einer Kinderolympiade, ein am Nachmittag selbst bemalter Beutel oder etwas Gebasteltes. Wichtig dabei: Es sollte bei Kleinigkeiten bleiben.

Für welche Art der Party sich die Eltern letztendlich entscheiden – der Umfang sollte die persönlichen und finanziellen Möglichkeiten nicht übersteigen. Basteln und ­backen macht Freude, wenn genügend Zeit dafür da ist. Es soll schließlich nicht nur ein schöner Tag für die Kleinen werden, sondern für alle Beteiligten.