Die Künstler zeigen ihr Bremen: (v.l.) Annette Leenheer (Neustadt), Dörte Schmidt (Grambke), Achim Breitkopf (Viertel). (Roland Scheitz)

Was alle Exponate am Ende vereint, ist das Motiv: Die CityInitiative Bremen hatte Kunstschaffende dazu eingeladen, das Thema „Bremen gestern – heute – morgen” ins Bild zu setzen.

Vom Schnoor bis zum City Gate, von den Stadtmusikanten bis zur urbanen Skyline nimmt die Kunstschau Besucher mit auf einen Stadtrundgang durch Raum und Zeit. „Mehr als 100 tolle Arbeiten, die auf ihre eigene Weise mit dem Thema umgehen”, sagt Künstler und Kurator Achim Breitkopf, der seit acht Jahren die Kunstprojekte der CityInitiative Bremen betreut. Inspirieren ließen sich die Teilnehmer von der aktuellen Sonderausstellung „Bilder für Bremen” im

Focke-Museum. Sie präsentiert bis Februar Stadtansichten des Fotografen Hans Saebens, die zwischen 1930 und 1969 entstanden sind. „Ausgehend von Saebens' Bildern sind Werke mit einem eigenen Charakter entstanden, die den heutigen Zeitgeist widerspiegeln”, sagt Frauke von der Haar, Direktorin des Focke-Museums, zur künstlerisch fruchtbaren Kooperation.

Mit ihren temporären Ausstellungen hat die CityGalerie in der Vergangenheit bereits diverse Standorte in der Innenstadt bespielt. „Aber diese Galerie ist nun die Schönste”, schwärmte Dr. Jan- Peter Halves, Geschäftsführer der CityInitiative Bremen anlässlich der Vernissage.

Im kommenden Jahr wird das Haus saniert. „Marco Bremermann als Eigentümer mussten die Initiatoren nicht lang von ihrer Idee überzeugen, die Räume in der Übergangszeit an die Kunst zu verleihen“, erläutert Halves. „Wir sind für seine Offenheit sehr dankbar, denn es ist nicht immer so einfach und unkompliziert, die Erlaubnis für eine Nutzung zu erhalten.”

Die Gemeinschaftsausstellung unter der Überschrift „Bremen

gestern – heute – morgen” ist bis einschließlich 14. Dezember zu sehen. Geöffnet hat die CityGalerie montags bis sonnabends von 11 bis

18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung wird von einem Programm an Kunst- und Kreativworkshops begleitet. Über Termine und Themen informiert eine Broschüre, die am Wall ausliegt.