Lemon Lounge-Chef Mario Ippen verwöhnt seine Gäste derzeit über den Fenstertresen. (Lemon Lounge)

Der Dank der am Wall ansässigen Geschäftsinhaber gilt allen, die ihren Lieblingsadressen in den vergangenen Wochen mit ermutigenden Botschaften und aufmunternden Worten die Treue gehalten haben.

Unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen und der nötigen räumlichen Distanz geht es nun also weiter. Doch trotz Abstand spürt man die gewohnte persönliche Nähe, die Anhänger des Boulevards zu schätzen wissen.

Auf Wochen ausgebucht

Wie sehr die Sehnsucht in den vergangenen Wochen im wahrsten Sinne des Wortes gewachsen ist, erleben die Mitglieder der Werbegemeinschaft Am Wall gerade am eigenen Leib. Bei Friseurmeister Jörg Hespenheide und seinem Team atmen die Kunden auf. Seit Anfang der Woche darf auch die Keller Haircompany wieder loslegen – höchste Zeit für die Kundschaft des Premiumsalons. „Die Termine sind mittlerweile bereits auf Wochen im Voraus ausgebucht”, sagt Hespenheide. Um die Nachfrage möglichst zeitnah zu decken, haben sich die Stylisten auf viele Überstunden eingestellt.

Bis Restaurants und Lokale wieder öffnen dürfen, müssen sich die Gäste noch ein wenig gedulden und die Entscheidungen abwarten. Am Wall 149/150 werden sie bereits bestens versorgt. Das Restaurant Medio bietet einen Außer-Haus-Verkauf, der laut Geschäftsführer Holger Schmidt gut angenommen wird. Angerichtet wird dienstags und donnerstags von 12 bis 14 Uhr sowie freitags und sonnabends ab 16 Uhr. Die wöchentlich wechselnde Speisekarte wird auf der Internetseite des Restaurants veröffentlicht. Geordert wird per Telefon oder E-Mail. Beste Voraussetzungen für köstliche Abende zu zweit bietet das Angebot mit dem Titel Grill in den Mai. Das Team um

Küchenchef Martin Säuberlich liefert ein exquisites Barbecuebüfett nach Hause. Die Gäste müssen nur noch ihren Grill befeuern.

Auch Fans der Lemon Lounge müssen auf nichts verzichten. Bartender Mario Ippen versorgt sie seit Wochen über die sozialen Netzwerke mit Rezepten und Anleitungen für Cocktails. Noch besser schmeckt den Gästen aber der Fensterverkauf: Freitags und sonnabends von 16 bis 19 Uhr bauen die Lemon- Lounge-Mixologen ihren Tresen im Eingang des Hauses Am Wall 164 auf. Die gut verschlossenen Drinks können entweder zu Hause oder an einem ruhigen Plätzchen unter freiem Himmel und mit reichlich Abstand genossen werden. Die Getränkekarte ist auf der Internetseite der Lemon Lounge zu finden. Noch ein Tipp: Wer per E- Mail vorbestellt, kommt am schnellsten in den Genuss der erfrischenden Getränke.