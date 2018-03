März ist eine exklusive Auswahl an Möbeln, Leuchten, Teppichen, Textilien und Wohnaccessoires zu besonders attraktiven Preisen erhältlich. Aber durch konventionelle Zeitrechnung ließ sich das französische Designhaus noch nie beschränken. ­Ligne ­Roset war seiner Zeit schon immer voraus.

Im Frühlingsangebot sind viele Neuheiten und einige der berühmtesten Klassiker – zum Beispiel das urgemütliche Sofa Togo von Michel Ducaroy, das er vor 45 Jahren entworfen hat und dennoch jung und progressiv wirkt. Die vielfach ausgezeichnete Polstermöbelserie Ploum der Brüder Ronan und Erwan Bouroullec kann inzwischen im Pariser ­Musée des Arts décoratifs bewundert werden. Und einer der bekanntesten Namen im Programm von Ligne Roset, das Schlafsofa ­Multy, ist seit 31 Jahren unverbesserlich. Die Gelegenheit, sich ein Designerstück von Claude Brisson zu ­sichern, ist bei der laufenden ­Multy-Aktion unwiderstehlich günstig.

Ligne Roset steht für elegante Lebensart. Das Design, das Moden überdauert, entsteht in der künstlerischen Zusammenarbeit mit etablierten Gestaltern und jungen Talenten. Die Lust am zeitlosen Design und an technischen Innovationen verbindet das Unternehmen, das seit 1860 besteht und in der fünften Generation in Familienhand ist, mit sehr traditionellen Werten. Seit jeher wird am ­Firmensitz in der Ortschaft Briord in der Auvergne produziert. Dort entstehen die Möbel in aufwendigen Fertigungsschritten und mit viel Handarbeit. Das Savoir-faire, die Gewandheit, der erfahrenen Tischler, Polsterer und Näherinnen ist die Grundlage der qualitativen Perfektion, die ebenfalls typisch ­Ligne Roset ist.

Susanne Wätjen, Leiterin des Studios am Wall, und ihre Mitarbeiterinnen entführen ihre Kunden gern in die faszinierende Welt von Ligne Roset. Sie präsentieren ihnen die Vielfalt an Stoffen, Farben und Materialien, die diese Möbel zu stilistischen Verwandlungskünstlern in jedem Wohnbereich machen.

Die Vorfreude auf die warmen Tage kann beginnen: Während der Frühlingswochen sind auch stilvolle ­Outdoor-Möbel von ­Ligne Roset im Angebot.

Ligne Roset, Am Wall 168, hat montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, sonnabends bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.ligne-roset.com.