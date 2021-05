Das Team des Ligne-Roset-­Studios (v.l.): Susanne Wätjen, Daniela Pilarczyk und Ulrike Ranke. (Roland Scheitz)

Solange der Vorrat reicht, ist Gelegenheit, das wohl berühmteste Schlafsofa der Welt zum Vorteilspreis zu erhalten. Zu lange sollten Interessierte die Entscheidung nicht hinauszögern, sagt Studioleiterin Susanne ­Wätjen. Die Möbel und Wohnaccessoires seien zurzeit sehr gefragt.

Im Angebot ist Multy inklusive Keilkissen in Amande, Anthrazit, Safran, Ecru und Taupe: sanfte, von der Natur inspirierte Farben der Saison, die den Evergreen wunderbar kleiden. 1987 hatte Designer Claude Brisson das Schlafsofa ­entworfen. Mit seiner zeitlosen Optik sowie der unkomplizierten Verwandlung zum Sitz-, Relax- und Schlafmöbel ist es in Form sowie Funktion unverbesserlich. Die großzügig geschnittene, weiche Decke mit Innenfutter und Reißverschlüssen ist abnehmbar und leicht trocken zu reinigen. „Optional kann Multy auch mit Armlehnen, einem Tischelement und der passenden Spezialbett­wäsche ­geliefert werden“, erläutert Wätjen.

„Anschaffung fürs Leben“

Unverbesserlich ist – wie bei ­allen Produkten des Hauses ­Roset – die qualitative Perfektion. Noch immer lässt das 1860 gegründete französische Familienunternehmen am ursprünglichen Firmensitz in der Ortschaft Briord in der Auvergne produzieren. Dort setzen erfahrene Tischler, Polsterer und Näherinnen die Entwürfe namhafter Gestalter aus hochwertigsten Materialien in aufwendigen Fertigungsschritten mit höchster handwerklicher Präzision um.

Das Designhaus beweist immer wieder, dass sich moderner Einrichtungsstil und Wohnlichkeit aufs Eleganteste verbinden lassen. Seit jeher folgt Ligne Roset keinen kurzlebigen Trends, sondern geht stilprägend voran. Die Produkte sind perfekte Verwandlungskünstler, da sie sich mit minimalen Detailveränderungen dem Zeitgeist und der Lust an Veränderungen anpassen können. Bestes Beispiel: das Polstermöbelprogramm „Togo“ von Michel Ducaroy, das seit mehr als 40 Jahren avantgardistisch wirkt – und zurzeit häufig in vielen renommierten Inneneinrichtungsmagazinen auftaucht. Das raffinierte und urgemütliche Sofa der Serie findet in einem lässigen jungen Ambiente ebenso Platz wie in einem eleganten Interieur. Kurz: Es ist eine Anschaffung fürs Leben. „Für immer mehr Menschen zählen Nachhaltigkeit und langlebige Qualität zu den Auswahlkriterien“, sagt Innen­architektin Wätjen. Die Auftragsbücher in Briord seien aktuell derart gut gefüllt, dass mit längeren Lieferzeiten zu rechnen ist. Vorausschauend hat sich die Studioleiterin rechtzeitig mit einer Auswahl der beliebtesten Modelle eingedeckt, die kurzfristig lieferbar sind – solange der Vorrat reicht.

Zurzeit müssen die Türen des Studios geschlossen bleiben. Für Beratungen und Bestellungen ist das Team zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Musterproben versenden sie auf Wunsch. Abholungen von bestellter Ware sind wie Kundenbesuche unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich.

Ligne Roset, Am Wall 168; weitere Infos sind unter Telefon 32 39 32 und per E-Mail an bremen@ligne-roset.de erhältlich. Für alle, die gern stöbern möchten: Unter www.ligne-roset.com ist ein großer Showroom eingerichtet.