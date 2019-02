Cornelia Strelow und ihr Team stehen den Kunden bei der Küchenplanung kompetent zur Seite. (Roland Scheitz)

Das Geschäftsführerpaar des Küchenstudios plan be versichert: „Die Freude ist beiderseits.“ „Es war die richtige Entscheidung, an den Wall zu kommen“, sagt Klotz, der sich als Vorstandsmitglied für den Bremer Kaufmännischen Verein Union von 1801 engagiert.

Bulthaup ist ein Name, der Kundschaft aus Nah und Fern anzieht. Er gilt seit 70 Jahren als das Nonplusultra handwerklicher Präzision und wegweisender Innovationen. Als autorisierte bulthaup-Partner sind die Bremer Küchenarchitekten seit mehr als zehn Jahren an der Schwachhauser Heerstraße 231 ansässig. Mit ihrer zusätzlichen Adresse am Wall konzentrieren sie sich auf ein ausgewähltes Sortiment, das einen Überblick über die gestalterische Vielfalt der Luxusmarke ermöglicht. Zudem veranschaulicht die Ausstellung, dass bulthaup-Möbel mit ihrer Eleganz Raumgrenzen überschreiten.

Zurzeit sind diverse Modelle zu attraktiven Preisen erhältlich. Mit ihrem vielfach ausgezeichneten puristischen Design und hohen Qualitätsanspruch garantieren die namhaften Küchen ihren Besitzern außerordentlich lange Freude, erläutert Strelow. Das gelte bis ins Detail: Die Kollektion an Küchenaccessoires richtet sich nach demselben Anspruch an Gestaltung, Material und Verarbeitung. Die bulthaup-Küchen sind Lebensräume, die die Philosophie „form follows function“ in Perfektion umsetzen, erläutern Strelow und ihre langjährige Mitarbeiterin, Architektin Margit Paulik. Die Kunden sollten sich daher nicht wundern, wenn die Planer ganz genau wissen möchten, wie Alltag und Gewohnheiten aussehen.

Für die Beratung und den umfassenden Service wurde das inhabergeführte Studio kürzlich mit dem „Best of Houzz Award 2019“ ausgezeichnet, vergeben von der weltweit führenden Internet-Plattform für Inneneinrichtung und Wohndesign. Mit dem Studionamen möchten die Küchenarchitekten auch ihr eigenes Label plan be in den Fokus rücken. Unter dieser Marke entwerfen sie hochwertige Küchen für Hauswirtschaftsräume, Büros oder Mehrparteienhäuser.