Das St. Joseph-Stift aus der Vogelperspektive. (SJS)

Er bildet gemeinsam mit Thomas ­Brabant, dem Ärztlichen Direktor, und der kommissarischen Pflegedirektorin, Antje Eekhoff, das Direktorium des Schwachhauser Krankenhauses.

Torsten Jarchow, Geschäftsführer des St. Joseph-Stift (SJS)

Herzlichen Glückwunsch zu 150 Jahren St. Joseph-Stift. Darf man fragen, wie es der Jubilarin geht?

Torsten Jarchow: Danke – unsere alte Dame erfreut sich bester Gesundheit. Sie ist so vital und munter, dass wir optimistisch in die Zukunft blicken können. Allerdings haben wir auch sehr viel dafür getan, dass es ihr heute so gut geht.

Es gab eine Zeit, in der nicht alle in der Stadt daran glaubten, dass das St.­Joseph-Stift dieses Jubiläum erleben würde.

Es stimmt – vor 20 Jahren war dieses Krankenhaus ein Notfallpatient. Mit der Jahrtausendwende erfolgten die entscheidenden Eingriffe, damit sich das St. Joseph-Stift vom traditionellen Stadtteilhospital zu einem modernen Gesundheitszentrum entwickeln konnte, das wirtschaftlich gesund sowie personell gut aufgestellt ist – und medizinisch weit über Bremen hinaus einen hervorragenden Ruf genießt.

Wie konnte die Wende erreicht werden?

Durch strategische Entwicklung, harte Arbeit und enorme Investitionen. Wir haben ein hochmodernes Arbeitsumfeld für hervorragende Mediziner sowie bestens ausgebildete Pflegekräfte geschaffen. Vorzeigebeispiele sind die Frauenklinik, die mit ihrem zertifizierten Brustzentrum eine bundesweite Spitzenposition hält. In unserer Klinik für Augenheilkunde – übrigens die größte in Bremen und eine der größten in Norddeutschland – kommen Patienten aus einem Einzugsgebiet von mindestens 100 Kilometern. In allen Abteilungen und auf allen Ebenen arbeiten Top-Leute. Mit unserer fachlichen Kompetenz sind wir schon lange nicht mehr das „kleine Schwachhauser Krankenhaus“, sondern eine Einrichtung von überregionaler Bedeutung.

Auf dem Gelände haben sich in den vergangenen Jahren mehrere Ärztehäuser etabliert. Welche Bedeutung spielen sie im Krankenhausalltag?

Wir waren der erste Bremer Standort, an dem es erfolgreich gelang, medizinische, therapeutische und pflegerische Partnereinrichtungen einzubinden, die unseren Patienten eine umfassende Versorgungskette gewährleisten. Zum St. Josephs-­Quartier gehört das Caritas-Zentrum Bremen, das unseren Patienten die Möglichkeit bietet, im Anschluss an ihren Krankenhausaufenthalt weiterhin gepflegt und betreut zu werden. In der Ambulanten Klinik, im Medicum Bremen und im Ärztehaus 52 haben sich Ärzte und Therapeuten angesiedelt, die unser Leistungsspektrum mit ihren Spezialgebieten optimal ergänzen. Die enge Verzahnung von stationären und ambulanten Angeboten wird von den Patienten sehr geschätzt. Das zeigen uns auch regelmäßig die Patientenbefragungen zur medizinischen und pflegerischen Betreuung, bei denen das St. Joseph-Stift im städtischen Ranking ganz weit oben steht.

Vor wenigen Tagen hat der Abriss des ehemaligen Verwaltungsgebäudes in der Schwachhauser Heerstraße 59 begonnen. Was ist dort geplant?

In zwei Jahren wird an dieser Stelle ein weiteres Ärztehaus stehen, das das ambulante Angebot des St.­Josephs-Quartier gezielt erweitert. Dort soll unter anderem eine Praxis für Strahlentherapie untergebracht werden. Parallel steht die Sanierung und Erweiterung des Bettenhaus 1 bevor. In den kommenden fünf Jahren werden für diesen weiteren wichtigen Baustein unserer strategischen Entwicklung mehr als 40 Millionen Euro investiert.

„Gut behandelt zu werden” – das hat für Krankenhauspatienten auch immer noch eine andere Bedeutung ...

Richtig. Obwohl unser Haus eine beachtliche Größe hat, gelingt es uns, unseren Patienten ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. Wir hören immer wieder, dass unsere Patienten und ihre Besucher hier ein besonders freundliches Miteinander wahrnehmen. Vielen fällt auf, was anderswo nicht unbedingt selbstverständlich ist: Hier wird zum Beispiel jeder gegrüßt, niemand auf den Fluren suchend alleingelassen. Wir pflegen eine Kultur des Umgangs, die von Achtsamkeit, Wertschätzung und Vertrauen geprägt ist. Dieser „Spirit von St. Joseph“ sorgt für ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das unsere Mitarbeiter über Berufsgruppen und Hierarchien hinweg verbindet. Ich bin davon überzeugt, dass dieses gute Betriebsklima einer der Gründe dafür ist, dass wir trotz der schwierigen Rahmenbedingungen auch heutzutage gute Pflegekräfte gewinnen und halten können. Wenn wir uns etwas für die Zukunft wünschen dürften, dann dieses: dass die Berufe im Krankenhaus die gesellschaftliche Wertschätzung erhalten, die sie verdienen. Denn es sind die Mitarbeiter, die über die Zukunft der Krankenhäuser entscheiden.

Das Interview führte Anke Velten.