Einer der spektakulären Höhepunkte der Caravane Sauvage: der Glow Collins. (MAtthias Hoffmann)

Das Team hat aktuell die bekannte Karte verworfen und eröffnet mit der Caravane Sauvage neue Geschmacksrichtungen. Das habe Bremen noch nicht gesehen, geschweige denn: genossen. Noch bis Sonnabend, 25. Mai, ist Zeit, Cocktails der Spitzenklasse mit allen Sinnen zu genießen.

Das Projekt nennt sich Caravane Sauvage, weil es ein ebenso intensives wie temporäres Phänomen ist. Die „wilde Karawane“ ist nicht nur eine Spezialkarte mit 25 exklusiven Drinks, die noch nie zuvor in der Lemon Lounge zubereitet und serviert wurden. Es ist vielmehr eine Leistungsschau von Cocktailkunst auf ihrem höchsten Niveau, wie sie sonst nur in wenigen Me-

tropolen der Welt zu erleben ist. Inspirationen fand Ippen in den besten Bars der Welt und bei der Avantgarde der internationalen Bartenderszene. Seine Drinks vereinen beste Zutaten, experimentelle Zubereitungen und höchste technische Finesse.

Ein Genuss für alle Sinne ist dieser hochprozentige Paradiesvogel. (MAtthias Hoffmann)

Zu den innovativen Kompositionen, die Gäste der Lemon Lounge für einige Wochen zum Staunen und Schwärmen bringen, zählen der Hazelnut Dog, für den acht Jahre alter Bourbon zunächst zu einer kristallklaren Essenz destilliert und anschließend mit hochwertigem Haselnussöl angesetzt wird. Mit dem Good Night Cup auf Basis von Premiumgin, Grapefruit und Kamillenessenzen ist der Barbesitzer im Rennen für den internationalen Bartender-Wettbewerb World Class. Spektakuläres Highlight ist der Glow Collins – ein Gincocktail, der auf geheimnisvolle, aber sehr gesunde Weise zum Leuchten gebracht wird.

Ginger Beer, Tonic Water, Fruchtzubereitungen und Alkoholsirups sind hausgemacht. Das japanische Perilla-Kraut, das dem Shiso Julep sein feines Minzaroma verleiht, stammt aus eigenem Anbau. Aufwendig selbst hergestellt sind auch die Bier- und Bitterlikörkristalle, die für Geschmacksexplosionen auf den Glasrändern sorgen.

Jede Kreation wird vom Barteam durch ihre Präsentation geadelt: Serviert werden die Drinks zum Beispiel in Glasskulpturen des jungen Designers Martin Jakobsen oder als Hauptdarsteller in fantasievollen Szenerien.

Die Caravane Sauvage hat die Lemon Lounge bereits nachhaltig geprägt: Die Barräume sind seit einigen Wochen rauchfrei. Rauchenden Gästen hat Ippen ein behagliches, luftiges Separee im nostalgischen Clubambiente eingerichtet.

Die Lemon Lounge, Am Wall 164, hat dienstags bis sonnabends ab 19 Uhr geöffnet. Infos unter Telefon 0421/ 5 14 88 55 und im Internet unter der Adresse www.lemonlounge.de.