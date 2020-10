Mineralischer Kalkputz ­ermöglicht eine nachhaltige Wandgestaltung. (Lars Behrendt und djd/Saint-Gobain Weber, djd/Saint-Gobain Weber)

Das fängt mit der Gestaltung der Innenraumwände an: Kalkputz, ein traditionelles Baumaterial, erlebt diesbezüglich eine regelrechte Renaissance.

Bereits rund 10 000 Jahre vor Christus wurde rein mineralischer Kalk in Mesopotamien als Baumaterial eingesetzt. Bis heute prägt das Material nachhaltig die Architektur, insbesondere in den Ländern des Mittelmeerraums. An der Grundrezeptur hat sich bis heute im Grunde nichts geändert: Gelöschter Kalk (Kalziumhydroxid) und Sand bilden die Basis für eine vollmineralische Wandgestaltung. Dies verhindert das Wachstum von Schimmelpilzen und sorgt für ein gesundes, weder zu trockenes noch zu feuchtes, Raumklima.

Ein Hersteller derartiger Kalkputze ist Saint-Gobain Weber. Dessen Baustoffe sind frei von Konservierungsstoffen, Lösungsmitteln oder Weichmachern und auch für Allergiker geeignet. Die diffusionsoffene Oberfläche der Kalkputze funktioniere wie ein Raumluftfilter, der Schadstoffe aus der Luft aufnehmen und abbauen könne, heißt es vonseiten des Düsseldorfer Unternehmens.

Mit Kalkputz lassen sich jedoch nicht nur gesunde, sondern zudem attraktive Wandoberflächen gestalten. Verschiedene Strukturen, eine große Vielfalt an Farbtönen und unterschiedliche Verarbeitungsverfahren geben jeder Wand einen individuellen Look. Ein weiterer Vorteil: Kalkputzwände reflektieren, anders als etwa bei Dispersionsfarben, nahezu das gesamte Spektrum des Sonnenlichts.

Dieser hohe Reflexionsgrad führt zu einem besonders intensiven Licht und zu brillanten Farben. Zudem ist das Material sicher und schnell zu verarbeiten und funktioniert auf nahezu allen Untergründen, auch in der Modernisierung. Ein wesentlicher Vorteil: Kalkputz ist antistatisch und zieht daher keine Schmutzpartikel an. Auch der vom klassischen Anstrichen bekannte Effekt dunkler Verfärbungen in den Raumecken tritt bei der mineralischen Wandgestaltung nicht auf.